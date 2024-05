«Je ne voulais pas mourir» : Whoopi Goldberg revient sur son ancienne dépendance à la cocaïne

Dans son autobiographie, l’actrice américaine Whoopi Goldberg revient sur ses années d'addiction à la cocaïne.

Âgée de 68 ans, Whoopi Goldberg a pris la plume. Ce mardi 7 mai, la star de «Sister act» a sorti une autobiographie, baptisée «Bits and Pieces : My Mother, My Brother, and Me», dans laquelle elle évoque, sans filtre, sa descente aux enfers et son ancienne addition à la cocaïne.

La comédienne rappelle notamment qu’elle avait déjà suivi une cure de désintoxication au début des années 1970, avant d’entrer dans le monde du cinéma. «J'étais restée assez éloignée des drogues, à l'exception de l'herbe», écrit Whoopi Goldberg. Mais dès qu’elle a intégré la vie hollywoodienne, dans les années 1980, elle a replongé. «J'étais invitée à des fêtes où l'on m'accueillait à la porte avec un bol de Quaaludes (puissant sédatif utilisé comme une drogue récréative en Amérique du Nord, NDLR)».

Dans une ambiance «très décontractée», «des lignes de cocaïne étaient disposées sur les tables et les comptoirs des salles de bains pour être consommées», poursuit l’actrice, qui a joué aux côtés de Patrick Swayze et Demi Moore dans «Ghost».

«Je ne voulais pas mourir»

Après quoi, elle a commencé à avoir des hallucinations. Whoopi Goldberg était convaincue que des créatures se cachaient sous son lit et allaient l’attaquer par surprise. Ainsi, il lui arrivait de ne pas bouger de son lit «pendant vingt-quatre heures», raconte-t-elle, précisant que «ce genre de merde ne finit pas bien. Une personne ne peut retenir sa vessie que pendant un certain temps.»

Heureusement, la comédienne a réussi à se sevrer de la cocaïne. Elle a eu un déclic après qu’une femme de ménage l’a surprise dans sa chambre d’hôtel, le visage couvert de poudre blanche. «J'ai crié. Elle a crié, a reculé et semblait vouloir s'enfuir. J'ai dû m'approcher d'elle rapidement et essayer de la calmer. Elle fixait mon visage pendant que je parlais», écrit-elle.

À la suite de cet incident, elle a pris conscience qu’il était temps d'adopter un nouveau mode de vie. «Je savais que je devais changer d’amis et refuser des invitations», affirme-t-elle, car «je ne voulais pas mourir».