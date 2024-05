Iris Mittenaere : l’ex-Miss France se sépare de son fiancé Diego El Glaoui

Selon une information dévoilée par le magazine Voici, Iris Mittenaere vient de rompre avec son fiancé Diego El Glaoui. L’ex-Miss Univers aurait déjà retrouvé l’amour dans les bras de l’ex-compagnon de Caroline Receveur, Valentin Lucas.

Voilà, c’est fini ! Selon le magazine Voici, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui auraient mis fin à leur relation après cinq années passées en couple. L’ex-Miss France et son ex-fiancé – il l’avait demandée en mariage en août 2022 – traversaient une période difficile depuis un moment, certains reprochent notamment le comportement de Diego El Glaoui à son encontre. Comme dans leur documentaire diffusé sur Prime Video où on peut le voir rabrouer violemment l’ex-Miss Univers.

Et ce n’est pas tout. Iris Mittenaere serait déjà passée à autre chose. De nombreuses rumeurs affirment que la jeune femme de 31 ans aurait déjà retrouver l’amour dans les bras d’un ex-compagnon de Caroline Receveur : Valentin Lucas. Une information à prendre avec des pincettes, puisque la séparation entre Iris Mittenaere et Diego El Glaoui n’est pas encore officielle.

On notera toutefois que le blogueur Aqababe avait fait mention de cette séparation dans une story publiée le 8 mai sur son compte Instagram. Et que l’ex-Miss France a déjà supprimé plusieurs photos du couple de ses réseaux sociaux, notamment le cliché de la demande en mariage de Diego El Glaoui en août 2022 au lac de Côme, en Italie. Qui a disparu de son compte Instagram depuis quelques mois maintenant.