«Je tenais à m'excuser auprès de vous tous» : Kendji Girac sort du silence pour la première fois

Ce vendredi, le chanteur Kendji Girac s’est adressé à ses fans dans un long message posté dans sa story Instagram.

Pour la première fois depuis sa blessure par balle, Kendji Girac s’est exprimé sur son compte Instagram. «Je tenais à m’excuser auprès de vous car je sais toute la peine et le souci que j’ai pu vous faire», a-t-il écrit dans sa story.

Âgé de 27 ans, le chanteur est sorti du silence ce vendredi 10 mai car il s'agit d'«un jour spécial». En effet, il y a 10 ans jour pour jour, l'interprète d'«Andalouse» remportait la saison 3 de «The Voice».

«je remercie le ciel d'être en vie»

«Grâce à vous cette date est à jamais gravée dans mon coeur (...) Je vous remercie pour l'amour sans faille que vous me donnez depuis maintenant 10 ans et que vous continuez à me donner depuis le drame, vous me donnez tant de force», a-t-il poursuivi, avant de donner des nouvelles de sa santé.

«Je me soigne, je me repose pour revenir encore plus fort grâce à vous et je veux laisser cette période de ma vie derrière moi», a affirmé l'artiste. Aujourd'hui je vais de l'avant et je ferai tout pour être à la hauteur de votre soutien et de votre confiance», a-t-il ajouté, avant de conclure : «Je remercie le ciel d'être en vie».

Papa d’une petite fille prénommée Eva Alba, Kendji Girac a été blessé par balle dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril, sur une aire de grand passage de gens du voyage à Biscarrosse, dans les Landes.





Trois jours après le drame, le procureur de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, avait expliqué au cours d'une conférence de presse que l'artiste avait voulu «simuler un suicide» pour faire peur à sa compagne qui menaçait de le quitter après une dispute. Une version qui a rapidement été démentie par compagne du chanteur, Soraya Miranda.

«Kendji ne m'a jamais fait de chantage au suicide, que les choses soient claires. Cela n'a jamais existé. Je n'ai jamais subi la moindre violence quelle qu'elle soit de sa part. Je suis catégorique», a-t-elle déclaré dans un entretien au Parisien.