Justin et Hailey Bieber annoncent attendre leur premier enfant

C’est dans un post Instagram qu’Hailey et Justin Bieber ont révélé attendre leur premier enfant. Selon le site américain TMZ, la jeune femme en serait déjà à son sixième mois de grossesse. L’enfant à naître est attendu pour la fin de l’été.

Un heureux événement à venir. Après des mois de rumeurs, Justin et Hailey Bieber viennent d’annoncer qu’ils attendaient leur premier enfant. Une révélation réalisée via le compte Instagram de la jeune femme où les fans peuvent apercevoir des clichés du couple lors d’une récente cérémonie organisée à Hawaii pour le renouvellement de leurs vœux de mariage.

Selon le site américain TMZ, cette annonce intervient alors qu’Hailey Bieber est enceinte depuis six mois. Ce qui signifie que leur enfant pourrait venir au monde d’ici la fin de l’été. Une autre source a confié au site People que le couple avait déjà trouvé le prénom du bébé, et qu’ils avaient entamé les préparations de sa chambre. «Ils sont impatients de rencontrer leur enfant», précise cette source.

«Tout le monde est ravi pour eux. Ils vont être de super parents, et Justin sera hyper impliqué. C’est son prochain projet le plus important. Il est tellement heureux d’élever cet enfant», ajoute-t-elle. Justin et Hailey Bieber étaient en couple depuis 2016, avant de célébrer leur mariage en 2018. Ces derniers mois, de nombreuses rumeurs circulaient sur la volonté du couple d’avoir un enfant, Hailey Bieber se retrouvant contrainte de démentir être enceinte à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.