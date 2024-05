«Cela a été l'un des moments les plus traumatisants de ma vie» : Chris Pine confie avoir raté un rôle à cause d'une acné sévère

Chris Pine s’est confié concernant son échec à une audition pour un rôle principal dans la célèbre série «Newport Beach» en raison de son acné sévère.

Un traumatisme. Lors d'une interview au podcast «Happy Sad Confused», Chris Pine célèbre pour son rôle du capitaine James T. Kirk dans le reboot de «Star Trek», s’est exprimé concernant son acné sévère qui l’a empêché d’obtenir un rôle principal dans le feuilleton «Newport Beach».

«J'avais une peau affreuse quand j'étais adolescent, et après l'université, ma peau a recommencé à s'abîmer. J’auditionnais pour The O.C. [Nom américain de la série], qui est un mélodrame pour adolescents. Je peux comprendre qu'ils aient voulu que de jolies personnes fassent de jolies choses, et une mauvaise acné n'est pas un élément clé [pour cela]», a déclaré la star de «Wonder Woman».

Le directeur de casting de la série, Patrick Rush, avait révélé que l’acteur n'avait pas obtenu le rôle de Ryan Atwood, qui a finalement été attribué à Ben McKenzie, à cause de ses problèmes de peau dans l’ouvrage «Welcome to The O.C. : An Oral History», sorti en l'honneur du 20e anniversaire de la sitcom.

«Cela peut aussi être émotionnellement incapacitant»

Lorsque l'animateur a plaisanté en disant que l'acteur aurait pu avoir une meilleure carrière s'il avait joué le rôle, Chris Pine a répondu : «Je ne veux pas dire que je suis reconnaissant de ne pas avoir obtenu [le rôle]. Je vais bien, mais c'est un peu un stress post-traumatique. Ce n'est pas drôle d'avoir une mauvaise peau. Cela a été l'un des moments les plus traumatisants de ma vie, mais c'est mon histoire».

Plus tard, lors de l'entretien, l'acteur a évoqué les difficultés qu'il a rencontrées en grandissant en raison de son acné sévère. «C'est tellement étrange. Les gens parlent d'obésité - et, évidemment, je comprends la difficulté de la chose - ou ils parlent de toutes sortes de choses, et j'ai l'impression que l'acné est considérée comme une chose du genre "Oh, c'est juste ce que l'on subit quand on est adolescent". Et c'est parfois le cas», a-t-il déclaré.

«Il peut s'agir d'un simple bouton sur le front. Cela peut aussi être terriblement débilitant et vraiment, sérieusement, émotionnellement incapacitant, ce qui a été le cas pour moi» a ajouté la star.

Chris Pine est actuellement en pleine promotion du film «Poolman», qu'il a réalisé et coécrit, qui suit un nettoyeur de piscine de Los Angeles, approché par une femme fatale pour dévoiler la corruption et transformer sa ville natale en un endroit agréable à vivre.