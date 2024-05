«Si tu dis non, ce sera non pour toujours» : le styliste de Zendaya dénonce les créateurs qui ont refusé d'habiller l'actrice au début de sa carrière

Collaborateur de longue date de Zendaya dans l'industrie de la mode, Law Roach a dévoilé les maisons de haute couture qui ont refusé de vêtir l'actrice au début de sa carrière.

Fashion faux pas. Lors d’une interview pour le podcast «The Cutting Room Floor», le styliste de Zendaya, Law Roach, a révélé les cinq grandes maisons de couture qui ont refusé de collaborer avec la célébrité à ses débuts.

«J'écrivais à Saint Laurent, Chanel, Gucci, Valentino, Dior, et ils disaient tous : "Non, réessayez l'année prochaine. Elle est trop verte. Elle n'est pas sur notre calendrier"», a déclaré le designer.

