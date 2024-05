Taylor Swift : la chanteuse a rendu hommage à l'équipe de sa tournée «Eras Tour» sur scène

Taylor Swift a salué le travail des membres de son équipe durant la tournée «Eras Tour» lors d'un concert à Paris.

Un spectacle de grande envergure. Alors que Taylor Swift conclut sa série de quatre concerts à Paris La Défense Arena ce dimanche 12 mai, la chanteuse a rendu hommage à son équipe pour leur travail lors de sa tournée «Eras Tour» sur scène.

Taylor Swift says she started planning #TheTorturedPoetsDepartment section of the Eras Tour “eight or nine months ago.” pic.twitter.com/EdholvVvRU

— Variety (@Variety) May 10, 2024