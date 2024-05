Avicii : six ans après le suicide du D.J, son ex-petite amie Emily Goldberg est décédée à l’âge de 34 ans

Emily Goldberg, l'ancienne compagne du D.J Avicii, est décédée à l'âge de 34 ans, seulement un an après avoir vaincu son cancer du sein, d'une embolie pulmonaire.

Une annonce choc. Six ans après le suicide du D.J et producteur suédois Avicii, son ex-petite amie, Emily Goldberg, est décédée le 3 avril en Californie, à l'âge de 34 ans, selon sa nécrologie.

Bien que les circonstances de leur rencontre restent floues, le couple a été ensemble de 2011 à 2013. Le célèbre artiste, de son vrai nom Tim Bergling, s'était lui suicidé en 2018 à l'âge de 28 ans.

La jeune femme aurait succombé à une embolie pulmonaire, provoquée par une ou plusieurs artères pulmonaires obstruées par un caillot de sang. En mai 2023, elle avait annoncé qu'après avoir combattu le cancer du sein pendant un an, elle était maintenant en rémission, accompagnée d'un selfie d'elle à l'hôpital, pouce levé, sur Instagram.

Sa famille lui a rendu hommage, la décrivant comme «une personne vive et unique qui a vécu de nombreuses aventures malgré sa vie trop courte».

«Il a été mon confident le plus proche, et mon meilleur ami»

Emily Goldberg était restée en bons termes avec Avicii, lui rendant hommage sur Instagram après son suicide en 2018 à Oman, au Moyen-Orient. Le musicien était l'un des noms les plus connus et les plus prospères de la dance music dans les années 2010, avec des succès tels que «Wake Me Up», «Waiting for Love» et «Hey Brother».

Le lendemain de l'annonce tragique, elle lui avait rendu hommage, déclarant : «Pendant les deux années où nous avons été ensemble, il a été mon confident le plus proche, et mon meilleur ami», sur Instagram peu après son décès, accompagné d'un diaporama de photos du couple.

Chaque année, Emily Goldberg se rappelait à son amour passé sur les réseaux sociaux, comme à l'occasion du dernier anniversaire du chanteur, écrivant : «Joyeux anniversaire Tim. merci pour «Forever Yours»».