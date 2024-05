Concert de Taylor Swift à Paris : la photo d'un bébé allongé dans la fosse suscite l'indignation

Une photo prise durant l’un des concerts de Taylor Swift à Paris fait beaucoup parler d’elle. Et pour cause, elle montre un bébé allongé sur le sol dans la fosse.

Dans le cadre de sa tournée «The Eras Tour», Taylor Swift a enchaîné une série de quatre concerts dans la capitale et enflammé tous les soirs la salle de Paris La Défense Arena, comme en témoignent les nombreuses vidéos et photos du show qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais l’une d’entre elles a tout particulièrement fait réagir, et même choqué les internautes.

Il s’agit d’une photo montrant un bébé, allongé sur le sol pendant le concert, au pied d’une personne. L’enfant était posé sur un linge, au milieu de la foule, et portait des protections auditives. Largement relayé, notamment par des médias étrangers, ce cliché a été photographié ce vendredi soir dans la fosse, et a, sans surprise, suscité l’indignation.

Taylor Swift fans share their horror as they spot young baby on the FLOOR in the standing area 'during the singer's Eras Tour concert in Paris' https://t.co/QtVENRv0lb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 12, 2024

get ur baby off the floor and GO HOME pic.twitter.com/U8xrIbHCcS — GINA (@whatamind13) May 10, 2024

«C'est honteux et dangereux. Comment une maman peut-elle mettre en danger son bébé ?», «C'est tout simplement irresponsable», «J'espère que ce bébé n'a pas été blessé pendant le spectacle et que quelqu'un a dénoncé le (s) parent (s)», «Oh mon Dieu, pauvre bébé...», peut-on notamment lire sur Twitter.

Pour l’heure, Paris de La Défense Arena n'a pas réagi à cet incident.