Eurovision 2024 : «Je suis le plus heureux du monde», affirme Slimane après sa 4e place

Dès le lendemain de la grande finale de l’Eurovision, le chanteur français Slimane, arrivé quatrième, s’est exprimé dans sa story Instagram.

Une aventure inoubliable. Dès qu’il a ouvert les yeux le lendemain de la finale de l’Eurovision, organisée à Malmö, en Suède, Slimane a pris la parole dans sa story Instagram pour partager sa joie.

«Je me réveille, et je suis le plus heureux du monde», a déclaré ce dimanche le chanteur français, qui a décroché une belle quatrième place grâce à «Mon amour», une chanson qu’il a interprété en partie à capella avec une puissance vocale impressionnante.

«C'était dur»

«J'ai lu tous vos messages, merci du fond du cœur. J'ai trop hâte de rentrer en France, mais franchement c'était fou. J'ai rarement vécu ça», a poursuivi l’artiste de 34 ans, tout de blanc vêtu le jour de la finale.

Avant le show, «je disais à mes amis que je serai quand même très content si je suis dans le top 5, et là, quatrième…Je suis trop content», a-t-il ajouté, admettant toutefois que cette expérience fut éprouvante.

«C'était dur…», a-t-il avoué, mais en même temps, «c'était incroyable comme expérience», a conclu Slimane, qui est devenu papa d'une petite fille prénommée Esmeralda en janvier 2022.

Cette 68e édition a été remportée par la Suisse (591 points), représentée par le chanteur Nemo. Le podium est complété par la Croatie (547 points) et l’Ukraine (453). Avec 445 points, la France est donc arrivée quatrième, juste devant l’Israël (375 points).