L'actrice Susan Backlinie, connue pour son rôle dans «Les dents de la mer», est décédée à 77 ans

L’actrice américaine Susan Backlinie, surtout connue pour son rôle dans «Les dents de la mer», le film culte de Steven Spielberg, s’est éteinte à l’âge de 77 ans.

Cascadeuse et actrice, Susan Backlinie a rendu son dernier souffle ce samedi à l’âge de 77 ans. La comédienne américaine est décédée d’une crise cardiaque à son domicile, en Californie (États-Unis), a annoncé son agent auprès du site spécialisé «The Daily Jaws».

Elle était surtout connue pour son rôle dans le film culte «Les dents de la mer» (1975), réalisé par Steven Spielberg. Le cinéaste avait fait appel à elle pour interpréter Chrissie Watkins, alias la toute première victime du requin. D'ailleurs, la nageuse qui apparaît sur l'affiche du thriller au-dessus du requin, c'est elle.

«elle manquera beaucoup à la communauté Jaws»

Après l’annonce de cette triste nouvelle, de nombreuses personnes lui ont rendu hommage, dont son partenaire de jeu Jeffrey Kramer, qui incarne Leonard Hendricks, l'adjoint du chef de la police Martin Brody (Roy Scheider.)

«Susan était une âme gentille, aimante et elle manquera beaucoup à la communauté Jaws. Elle a une place spéciale dans nos cœurs», a déclaré l’acteur.

Au cours de sa carrière, Susan Backlinie, également dresseuse d’animaux, a joué dans «Day of the Animals» (1977), un film d’horreur réalisé par William Girdler et dans «1941», une comédie déjantée sur la Seconde Guerre mondiale signée Steven Spielberg et sortie en 1979.