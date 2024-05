Rihanna et A$AP Rocky ont organisé une grande fête pour l'anniversaire de leur fils à New York

Rihanna et A$AP Rocky ont célébré en grande pompe l'anniversaire de leur fils RZA en famille, à New York (États-Unis), ce week-end.

La famille d'abord. Pour célébrer le deuxième anniversaire de leur fils aîné, RZA, Rihanna et A$AP Rocky ont organisé une grande fête privée, à New York (États-Unis), le samedi 11 mai.

Bien que l'enfant célèbre réellement ses 2 ans ce lundi 13 mai, le couple a choisi de marquer l'événement en avance à la Color Factory, un musée d'art interactif dans le quartier de Soho, connu pour ses installations colorées adaptées aux enfants, entouré d'amis et de la famille.

Leur plus jeune enfant, Riot, âgé de 9 mois, était également de la partie, comme en attestent les photos et vidéos partagées par deux invités de la fête : le producteur Hitkidd et sa femme, la maquilleuse Jasmine B. Cook, alias «Jazzy B».

Sur Instagram, la jeune femme a partagé les nombreuses activités prévues pour les enfants, comprenant des jouets, des toboggans, et même une fosse à balles, agrémentée de nombreuses décorations amusantes à l'effigie du petit garçon, telles qu'une bannière «2ND BIRTHDAY of RZA», et de grands portraits découpés de son visage.

«Célébration de RZA ! Tu sais comment organiser une fête ! Nous avons adoré te célébrer. Le grand 2 ! Ralentissez !», a-t-elle notamment écrit en légende.

Les choses en grand pour RZA

Rihanna, Rocky, RZA et Riot ont également posé pour une photo de famille devant un fond rose vif, avec des pétales tombant autour du couple, dans une fausse rue baptisée «RZA Way».

the way rihanna held rza pic.twitter.com/tG3o87lXkW — (@gabgonebad) May 12, 2024

Dans une autre vidéo, tandis que les invités chantent «Joyeux Anniversaire» à RZA, la mère de deux enfants s'est amusée à balancer joyeusement le petit garçon, tête à l'envers, au grand amusement de tous, y compris de son compagnon.

La créatrice de Fenty et Riot a également pris plusieurs photos avec le fils aîné des enfants de Hitkidd et Jazzy B, qui semblait peu enthousiaste. Le producteur a plaisanté dans la légende de sa publication, en déclarant : «Quand tu es en colère contre Rihanna parce qu'elle ne sort plus de musique», en référence au tant attendu neuvième album attendu de la star.

Plus tard dans la soirée, le couple a été aperçu en train de danser et chanter ensemble dans un bar, après l'anniversaire de leur fils.