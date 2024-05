Steve Buscemi : l'acteur violemment agressé dans les rues de New York

Selon le site du New York Post, Steve Buscemi a été agressé violemment par un homme non-identifié dans les rues de New York, mercredi dernier. Il a été conduit à l’hôpital le plus proche avec un hématome à l’œil gauche. Il a remercié les fans pour leur soutien.

Plus de peur que de mal. Connu pour ses rôles dans le film «Fargo» ou la série «Boardwalk Empire», Steve Buscemi a été violemment agressé par un homme non-identifié dans les rues de New York, mercredi dernier, révèle le site américain du New York Post. Il a été immédiatement pris en charge dans l’hôpital le plus proche, où il s’est présenté avec un hématome important à l’œil gauche.

«Steve a été agressé à Manhattan, une nouvelle victime d’une agression aveugle en ville. Il va bien et apprécie les personnes qui lui ont apporté leur soutien, bien que ce soit triste que ce soit arrivé alors qu’il marchait lui aussi dans les rues de New York», a expliqué l'agent du comédien de 66 ans via un communiqué.

Dans les heures qui ont suivi, la police de New York a diffusé le signalement de l’agresseur capturé par les caméras de surveillance. Il s’agit d’un homme noir à la barbe grisonnante portant une casquette de baseball et un t-shirt bleu. Cette agression intervient quelques semaines après celle du comédien Michael Stuhbarg (Your Honor), le 31 mars dernier, par un sans-abri.