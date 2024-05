Taylor Swift : Travis Kelce, Gigi Hadid et Bradley Cooper en transe au concert de la chanteuse à Paris ce dimanche

Travis Kelce, Gigi Hadid, et Bradley Cooper ont ce dimanche 10 mai assisté au concert de Taylor Swift à La Défense Arena.

Ce dimanche 10 mai, Taylor Swift donnait son quatrième et dernier concert à Paris dans la cadre de sa tournée The Eras. Son petit ami Travis Kelce, mais aussi ses amis Gigi Hadid et Bradley Cooper ont été repérés par les fans parmi les spectateurs.

Travis Kelce, Gigi Hadid and Bradley Cooper spotted at Taylor Swift’s Eras Tour in Paris. pic.twitter.com/myYfj1YFV3

Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir la star de la NFL danser, pendant que son amoureuse interprète «You Belong With Me» et «Karma».

Taylor Swift sang “Karma is the guy on the Chiefs” at Paris night 4 with Travis Kelce in attendance #ParisTSTheErasTour #TSTheErasTour #taylorswift #traviskelce #tstheerastour #paris #swiftie #parisn1 #pariststheerastour #ttpd pic.twitter.com/CVqoZSGrq9

— Page Six (@PageSix) May 13, 2024

Karma is the guy on the #Chiefs ! #TravisKelce shook hands with #TaylorSwift fans and vibed out at the Eras show in #Paris tonight. : IG @ marymorrissey10 pic.twitter.com/giuCodHtAy

L’acteur Bradley Cooper a lui été filmé en train de se trémousser sur «Love Story» et beaucoup d'autres titres.

travis kelce and bradley cooper dancing to love story wasn't on my bingo card but here we are pic.twitter.com/vFfQ4c9w8W

“Travis”





Because Travis Kelce was recorded dancing at the last concert of Taylor Swift's The Eras Tour in Parispic.twitter.com/nqzatGVYVb

— Why Is It Trending? (@WhyIsInTrending) May 12, 2024