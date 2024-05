«Je regarderai, mais je ne ferai pas d'apparition» : Steve Carell s’exprime sur la nouvelle série «The Office»

Dix ans après avoir interprété Michael Scott dans «The Office», Steve Carell a évoqué la nouvelle série basée sur le feuilleton à succès.

Une triste nouvelle pour les fans. Lors de la première de son nouveau film «Blue et Compagnie», le lundi 13 mai, Steve Carell, qui est apparu dans sept saisons de la version américaine de «The Office», s’est exprimé sur la nouvelle série, basée sur l’univers de la sitcom.

Steve Carell says he definitely won't be showing up in the upcoming reboot of #TheOffice, but he thinks the show will be great pic.twitter.com/2QVdNVuM88

— The Hollywood Reporter (@THR) May 13, 2024