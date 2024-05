Kendji Girac : Keen V' donne son avis tranché sur l'affaire

Invité de l’émission «En toute intimité» sur YouTube, Keen V’ a donné son avis à propos de l’affaire Kendji Girac. Le chanteur a notamment regretté la décision du procureur d’étaler des détails de la vie personnelle de l’interprète de «Gitano» aux médias.

Il n'a pas apprécié. Keen V’ était l’invité de Sam Zirah dans l’émission «En toute intimité» diffusée sur YouTube, ce lundi 13 mai. Il a été interrogé sur l’affaire Kendji Girac, regrettant la décision du procureur de livrer des détails intimes sur la vie personnelle du chanteur concernant sa consommation d’alcool et de drogues.

«C'est sa vie privée qui a été étalée. Je ne connais pas Kendji suffisamment pour en parler, mais si vraiment, il était devenu alcoolique et qu’il se droguait à la cocaïne, je ne suis pas sûr que de l’étaler au grand public pourrait beaucoup l’aider. C’est-à-dire que je ne pense pas qu’on devienne alcoolique ou drogué parce qu’on va bien psychologiquement», a-t-il expliqué.

«Même s'il (le procureur de la République, ndlr) a fait son travail et qu'on ne peut rien lui reprocher sur ça, je pense qu'il aurait dû - pas parce que c'est un artiste mais parce que c'est quelqu'un maintenant de fragile, (...) qui ne va pas bien - je pense qu'on aurait pu essayer de le préserver en essayant de l’accompagner pour pouvoir aller mieux. Le fait d’avoir étalé ça sur sa vie, je ne suis pas sûr que ça l’aide grandement. Je ne suis pas certain que ça l’aide à remonter la pente non plus», a-t-il ajouté.

Keen V’ a tenu à livrer son sentiment personnel concernant Kendji Girac qu’il a eu l’occasion de croiser à plusieurs reprises. «C'est vraiment quelqu'un de très gentil, très souriant, très bienveillant. J'ai passé quelques soirées avec lui, et je n'ai pas l'impression qu'on me peint la personne que je connais.»

«On est en train de donner de la viande aux vautours sur quelqu’un qui est triste (…) Je ne vois pas en quoi ça nous regarde ! Et je ne vois pas en quoi ça ternit son image de chanteur. En soi, il n'a pas fait de mal à sa femme. Il n'a pas fait du mal à sa fille. Est-ce que le fait qu'il soit triste devrait nous empêcher de l'écouter ? Je ne suis pas sûr, non. Moi, je pense qu’on doit l’aider», a-t-il conclu.