Céline Dion : la chanteuse fait du Air guitar lors du concert des Rolling Stones (vidéo)

Ce week-end, la chanteuse Céline Dion a été filmée dans les gradins en train de danser et imiter le groupe, pendant le concert des Rolling Stones, donné à l’Allegiant Stadium de Las Vegas.

Atteinte du syndrome de l'homme raide, qui se traduit par des spasmes et des raideurs musculaires, Céline Dion semble reprendre du poil de la bête. Âgée de 56 ans, la chanteuse canadienne s’est rendue samedi à l’Allegiant Stadium de Las Vegas pour assister au concert des Rolling Stones, le célèbre groupe de rock britannique. Et le moins que l’on puisse, c’est que la star s’est amusée.

Discrète depuis l’annonce de sa maladie, en décembre 2022, elle a en effet été filmée en train de se déhancher dans les gradins. Vêtue d’une robe de soirée rouge, elle a également été aperçue en train de faire semblant de jouer de la guitare et de la batterie. Pour l’occasion, Céline Dion était accompagnée de ses fils, René Charles et les jumeaux, Eddy et Nelson.

Le mois dernier, l’interprète de «All by myself» a accordé une longue interview dans le prestigieux magazine Vogue France, au fil de laquelle elle affirme notamment devoir suivre cinq jours par semaine, «une thérapie athlétique physique et vocale». «Je travaille autant les orteils, que les genoux, les mollets, les doigts, le chant, la voix…», a-t-elle confié.

«Il y a une chose qui ne s’arrêtera jamais, c’est de vouloir. C’est la passion. C’est le rêve. C’est la détermination», a poursuivi la diva, qui fait tout pour se remettre sur pied et retrouver enfin son public.