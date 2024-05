Festival de Cannes 2024 : Artus et les acteurs d'«Un p'tit truc en plus» ont trouvé une marque de luxe française pour la montée des marches du 22 mai

Le 22 mai prochain, les acteurs du film «Un p'tit truc en plus» marcheront finalement sur le tapis rouge de Cannes dans des tenus d'une célèbre marque de luxe française, alors qu'aucune grande maison ne s'était jusque-là manifestée pour habiller l'équipe.

Une fin heureuse. Après avoir essuyé plusieurs refus de la part des maisons de luxe, Artus a annoncé sur les réseaux sociaux une collaboration avec le groupe Kering, qui habillera la distribution d'«Un p'tit truc en plus» lors de sa montée des marches, le 22 mai prochain.

«UPDATE #CostardGateCannes ! Un GRAND merci au groupe @kering_official d’avoir répondu présent pour habiller nos acteurs sur le tapis rouge !!!! Un ÉNORME MERCI à @momoni_official d’avoir été les premiers à avoir proposé de faire une robe sur mesure pour Marie», a déclaré l’humoriste sur Instagram.

Il a également mentionné que certains acteurs faisaient des essais chez Yves Saint Laurent, une autre marque du portefeuille Kering, comprenant également Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga et Alexander McQueen. En plus de cela, le comédien a remercié d'autres marques qui ont proposé leur collaboration, telles qu'Hugo Boss, The Kooples, Lacoste, AMI PARIS et Ralph Lauren.

Le film snobé par les marques de luxe ?

Malgré le succès du premier film d’Artus, attirant plus de 2 millions de téléspectateurs au cinéma en seulement deux semaines, aucune marque n'avait accepté d'habiller les membres du casting pour le Festival du 7e art.

«Je ne comprends pas pourquoi. On nous sort des histoires de quotas, en disant : "On a déjà prêté tous nos costumes", a déploré le réalisateur lors d'une interview avec France Inter, le samedi 11 mai.

"Le 22 mai, on monte les marches", déclare Artus, le réalisateur du film "Un p'tit truc en plus". Mais aucune marque de luxe n'a prêté de tenue de soirée à l'équipe pour cette montée des marches. "Je ne comprends pas pourquoi." pic.twitter.com/imluZOMG3J — France Inter (@franceinter) May 11, 2024

«Je pense que c'est toujours plus élégant pour une marque d'habiller Brad Pitt que d'habiller (...) Artus, et encore plus des acteurs en situation de handicap», a-t-il ajouté.

La comédie relate l'histoire d'un père et de son fils en fuite (interprété par Clovis Cornillac), trouvant refuge dans une colonie de vacances pour adultes atteints de handicap mental.