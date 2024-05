«House of the Dragon» : Olivia Cooke avoue avoir «détesté» sa vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux

Olivia Cooke, célèbre actrice de la série «House of the Dragon», dont le trailer de la siason 2 vient d'être dévoilé, a avoué ne pas avoir apprécié sa vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux sous la forme d'un mème.

Le revers de la médaille. Alors que la bande-annonce de la seconde saison de «House of the Dragon» a été dévoilée mardi 14 mai, Olivia Cooke, qui incarne la version adulte d’Alicent Hightower, a révélé avoir détesté sa vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Une vidéo apparue lors de la promotion du spin-off de «Game of Thrones», durant laquelle la comédienne a demandé à sa collègue Emma D'Arcy, qui joue Rhaenyra Targaryen, quelle était sa boisson préférée, alors qu’elles se posaient à tour de rôle des questions. «Un Negroni Sbagliato, avec du prosecco dedans», a répondu l'actrice, ce qui a amené Olivia Cooke a déclaré avec son accent de Manchester : «Stupéfiant !»

negroni sbagliato with prosecco in it ooh stunnin 2.o coming soon pic.twitter.com/RUfq49xJNH — antonia (@thebirthofvnus) March 12, 2024

La scène est devenue virale presque instantanément, avant même que la série ne soit un succès retentissant, au grand dam d'Olivia Cooke.

«Je l'ai détesté pendant très longtemps. J'étais au pub. Une femme m'a ouvert la porte et m'a dit avec un fort accent espagnol : "Stupéfiant !" Je me suis dit : "Oh mon Dieu. Plus d'une décennie de travail réduite à un seul mot de mon lexique"», a déclaré la star dans une interview accordée à Entertainment Weekly.

De son côté, Emma D'Arcy a déclaré : «Je n'ai rien d'intéressant à dire à ce sujet, car il est très difficile de savoir comment réagir lorsque vous devenez un mème».

Une nouvelle vidéo virale en perspective ?

Olivia Cooke a aussi partagé davantage de détails sur l'histoire derrière le moment qui a inspiré le mème : «Nous avons été mis dans cette pièce et nous étions tellement en décalage horaire... Nous essayions juste de nous faire rire. Il n'y a ni rime ni raison à cela», a-t-elle expliqué.

Malgré une meilleure préparation pour la saison 2 de la série, les comédiennes craignent d'être à nouveau la cible de récupération, en raison du plateau d'échecs grandeur nature choisi pour leur couverture du magazine Entertainment Weekly, rappelant la célèbre scène d'échecs d'«Harry Potter».

olivia cooke and emma d’arcy for entertainment weekly pic.twitter.com/uxF2t25zBS — (@thinkercooke) May 14, 2024

«Honnêtement, lorsque nous sommes entrés et que j'ai vu l'échiquier, je me suis dit : "Bon, c'est fini". Je l'ai gardé en tête tout le temps. Je me suis dit : "C'est de la torture. Nous ne pouvons physiquement pas faire ça. Je refuse de le faire"», a-t-elle confié.

«C'est juste triste de voir que vous travaillez pendant huit mois et que cela se réduit à un p***** de TikTok, et cela me rend triste», a ajouté l'actrice.

La deuxième saison de «House of the Dragon» sera diffusée sur MAX à partir du 16 juin.