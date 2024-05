Ryan Reynolds : Taylor Swift n'a jamais dissimulé le prénom de son 4e enfant dans son nouvel album, assure l'acteur

Ryan Reynolds a réfuté les spéculations selon lesquelles le prénom de sa quatrième fille serait dissimulé dans le dernier album de Taylor Swift, que leurs enfants considèrent comme une «tante».

Une amitié solide. Alors qu’il a accueilli son quatrième enfant avec sa femme, Blake Lively, en février 2023, Ryan Reynolds a nié que le prénom du bébé figure dans le nouvel album de Taylor Swift, «The Tortured Poets Department», comme ce fut le cas pour leur 3e fille, en 2020.

Ryan Reynolds jokes on TODAY about the name of his and Blake Lively’s fourth child: “We always wait for Taylor (Swift) to tell us what the child’s name will be. And, we’ll say this: we’re still waiting.” pic.twitter.com/CimgAjffOM

— TODAY (@TODAYshow) May 13, 2024