Festival de Cannes 2024 : Emilie Dequenne, radieuse, se livre sur son combat contre la maladie

Emilie Dequenne a fait une apparition remarquée lors de l’ouverture du 77e Festival de Cannes. En robe vert olive et les cheveux très courts, elle a monté les marches du Palais des festivals au côté de son compagnon. En guerre contre un cancer depuis plusieurs mois, l’actrice a expliqué combien sa présence à Cannes était aussi belle qu’inéspérée.

«Si on m’avait dit au mois d’août 2023 que je serais présente ici à Cannes et que je ferais une montée des marches, je ne l’aurais pas cru», a confié mardi l’actrice Emilie Dequenne au micro de CANAL+, dans une interview donnée quelques minutes avant de gravir les marches du Palais des Festivals au bras de son compagnon, le producteur Michel Ferracci.

L’actrice n’avait pas fait d’apparition publique depuis l’annonce de son cancer en otobre 2023. «Voilà, c’est un bel exemple de résilience et j’espère que ça va donner énormément d’espoir et de courage à d’autres personnes qui sont malades comme moi», s’est-elle enthousiasmée quant à sa présence sur la Croisette, après son âpre bataille contre un cancer rare.

Après avoir plaisanté sur sa peur de se prendre les pieds dans sa robe, Emilie Dequenne a tenu à souligner qu’elle était «loin d’être complètement guérie. Mais je suis là quoi. Et d’être vivante ici, de célébrer la vie ici, dans cet endroit que j’affectionne particulièrement, c’est hyper important pour moi.»

«C'était symbolique pour moi de revenir pour ce festival. Je suis un peu fatiguée, j'avoue que je ne tiens pas… Je ne fais pas la fermeture des soirées. À 23 heures 30, je suis dans mon lit. Cependant, j'avais vraiment besoin, envie, de cette rémission plus rapide. Évidemment, je suis très très surveillée. C'est une maladie chronique et compliquée. Mais cette rémission qui me permet d'être là aujourd'hui, j'avais envie de la partager. J'ai besoin de rendre», a-t-elle également déclaré sur le plateau de «C à Vous» ce mercredi 15 mai 2024, après son apparition remarquée sur le tapis roug.

Très souriante, l'actrice a été submergée par l'émotion en revoyant des images d’elle recevant le prix d’interprétation féminine pour son rôle dans «Rosetta» en 1999. Pour expliquer ses larmes, elle a confié : «Ce qu'il s'est passé il y a 25 ans a été un choc pour ma famille, et ce qu'il se passe 25 ans plus tard, ça a été un choc pour ma famille donc forcément ça se passe dans l'autre sens...»

En avril dernier, sur Instagram, Emilie Dequenne avait annoncé être sur la voie de la guérison. «Merci à tous pour vos bonnes ondes, vos messages d'amour, et vos prières de tous les horizons. Merci à tous ceux qui ont pris soin de moi de près ou de loin. Merci à ma famille merveilleuse», avait-elle écrit avant d'ajouter : «La bataille n'est pas terminée. Je suis sous très haute surveillance et en traitement, mais j'ai un moral d'acier (...) Une joie de vivre digne d'une princesse qui parlerait aux oiseaux.»

«Survivre»

«L'été dernier, j'enchaînais les tournages et les répétitions à Bruxelles. Je travaillais beaucoup. Un soir, j'ai eu mal au ventre. J'ai fini par filer aux urgences à l'hôpital où l'on m'a diagnostiqué un corticosurrénalome, un cancer rarissime des glandes surrénales qui touche une à deux personnes sur un million par an dans le monde», a-t-elle d'abord expliqué à Gala.

«J'ai basculé dans le cauchemar absolu, je me suis dit que c'était fini». «J'ai été opérée d'urgence et on a attaqué des chimiothérapies lourdes tout de suite. Je suis rentrée à l'hôpital le 12 août pour en sortir le 5 septembre».

Aujourd'hui, l'actrice «va bien, avec des jours avec, et des jours sans», selon ses propres confidences. «C'est le principe même d'une maladie chronique. Mais, dans le fond, ça va très bien parce que j'ai très bien réagi à la chimiothérapie et mon chirurgien m'a annoncé une rémission complète. Il n'y a plus une trace de cancer dans mon corps, même si je suis surveillée de très près. J'ai envie de mourir le plus tard possible, très vieille, et de profiter de chaque instant !»

Clin d’œil du destin, elle sera bientôt à l’affiche d’un film intitulé «Survivre», qui sortira le 19 juin en salle. Un long métrage de Frédéric Jardin qu’elle a tourné quelques semaines avant de se savoir atteinte d’un cancer.