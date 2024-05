«Je n’ai rien contre les juifs» : l’influenceuse Poupette Kenza s’excuse après ses déclarations, un signalement envoyé au parquet pour antisémitisme

Comptant plus de 1,2 million d’abonnés sur ses réseaux sociaux, l’influenceuse Poupette Kenza a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, après des propos jugés antisémites. Son compte est inaccessible depuis mercredi soir.

Un mea-culpa tardif ? Après une vidéo publiée en story Instagram ce mercredi 15 mai, dans laquelle elle a tenu des déclarations jugées antisémites, l'influenceuse Poupette Kenza s’est excusée, alors que son compte a été désactivé dans la soirée.

«Je me suis mal exprimée, j’ai dit que je ne travaillais pas avec les juifs. Nan les filles, moi je n’ai rien contre les juifs, je n’ai rien contre les chrétiens, je n’ai rien contre les musulmans. C’est juste contre les sionistes et ceux qui financent le génocide (…) contre ceux qui cautionnent et défendent ça», a-t-elle écrit dans de nouvelles stories.

«S’il y a des poupettes qui sont juives, qui me suivent et qui sont contre tout ce qu’il se passe, il n’y a pas de soucis, bienvenue dans la team», a voulu rectifier la jeune femme de 23 ans.

«je suis une pro-palestinienne»

Plus tôt dans la journée du mercredi, une de ses story a largement été partagée sur les réseaux sociaux en raison de propos perçus comme antisémites par de nombreux internautes. «Je vous le dis, au moins c’est clair et net, je suis une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive (…) Je n’ai aucun partenaire, aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit», y déclarait Kenza Benchrif de son vrai nom.

L’influenceuse Poupette Kenza qui décide de prendre la parole concernant le conflit israélo palestinien car elle craint d’être « boycotté » tient des propos honteux à la limite de l’antisémitisme. En quoi c’est mal d’avoir des amis ou des collègues juifs? #poupettekenza pic.twitter.com/m6GA56j0Pe — orphelia (@orpheliaaaa) May 15, 2024

Selon un internaute, dans le canal réservé à ses abonnés, Poupette Kenza a tourné en dérision la situation et ridiculisé les messages haineux reçus.

Elle s’excuse en story et ce fou de leurs gueules dans le canal c’est lunaire #poupettekenza pic.twitter.com/7CdzJjifOy — arnal anais (@arnalflorence_) May 15, 2024

Malgré les excuses présentées, le compte Instagram de l'influenceuse a été désactivé dans la soirée. Cependant, on ignore s'il s'agit d'une suspension par la plate-forme ou d'une décision délibérée de sa part.

Un signalement au parquet

Par ailleurs, la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les Discriminations, Aurore Bergé, a déclaré sur X (ex-Twitter), ce jeudi 16 mai, qu’un signalement au procureur de la République va être effectué par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), afin que des poursuites pénales soient engagées.

«Boycotter des femmes et des hommes en raison de leur identité ou religion, c'est évidemment illégal. Une "influenceuse" s'est à nouveau illustrée récemment. Face à l'antisémitisme, au racisme, je ne laisserai rien passer», a affirmé la ministre.

Cette célèbre influenceuse a déjà été impliquée dans plusieurs controverses, comme en février 2023, lorsqu'elle a été arrêtée dans le cadre d'une enquête pénale pour des allégations de maltraitance envers ses enfants.