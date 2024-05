Orelsan : le rappeur recherche des figurants pour son prochain film

Si vous souhaitez jouer dans le prochain film d’Orelsan, sachez que le rappeur recherche actuellement de nombreux figurants aux profils variés.

Près de dix ans après la sortie de son premier long-métrage «Comment c'est loin», une comédie autobiographique sur la procrastination, Orelsan fait son grand retour derrière la caméra. De son vrai nom Aurélien Cotentin, l’artiste de 41 ans s’apprête en effet à tourner un second film, et il a besoin de plusieurs figurants. Une annonce a été mise en ligne ce mercredi 15 mai sur le site figurants.com.

Celle-ci précise qu’il s’agit d’un film «entre fiction et réalité» qui met en scène les peurs d’Orelsan, «liées à la paternité représentée par la culture Japonaise». On sait aussi qu’une partie du film a déjà été tournée au Japon puisque plusieurs vidéos montrant le chanteur caennais dans le quartier de Dotonbori, à Osaka, avaient circulé sur la Toile en avril dernier.

OrelSan filmé en plein tournage au Japon pic.twitter.com/j9nzce8xsa — Punchline Orelsan & Gringe (@Punchline_Orel) April 26, 2024

Des profils variés

Les profils recherchés sont les suivants : «des femmes et hommes de 18 à 60 ans, possédant une voiture (pas de couleur blanche)» et «des femmes et hommes de 18 à 50 ans, en très bonne condition physique», et qui, dans l’idéal ont déjà pratiqué un sport de combat (boxe, arts martiaux...) ou qui ont des notions de cascades.

Le casting est également ouvert aux «hommes de 36 à 60 ans, avec un visage/regard antipathique, afin d’incarner des policiers», aux «femmes et hommes de 40 à 65 ans, type caucasien, afin d’incarner des femmes et hommes politiques», et aux «femmes et hommes de 25 à 40 ans, possédant leur propre matériel photo, vidéo ou micro».

Ce n'est pas tout, Orelsan recherche également «des femmes et hommes de 18 à 65 ans, d'origine japonaise et parlant japonais sans accent», et «un garçon de 16 ans révolus en paraissant 14, type caucasien». Tous les tournages auront lieu à Paris, entre la fin du mois de mai et le début du moi de juillet.