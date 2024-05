Sophie Turner : l’actrice se confie sur le soutien de Taylor Swift, qui l’a hébergée pendant son divorce avec Joe Jonas

Après avoir annoncé sa rupture avec le chanteur Joe Jonas, l'actrice Sophie Turner a été accueillie par l'ancienne compagne de ce dernier, qui n'est autre que Taylor Swift.

Une amitié solide. Dans une interview au magazine britannique Vogue, publiée le mercredi 15 mai, Sophie Turner, la star de «Game of Thrones», s’est exprimée pour la première sur le soutien de Taylor Swift, qui l’a notamment hébergée lors de son divorce avec le chanteur Joe Jonas.

«Taylor a été une héroïne absolue pour moi cette année. Je n'ai jamais été aussi reconnaissante envers quelqu'un que je le suis envers elle parce qu'elle nous a accueillis, mes enfants et moi, et nous a fourni un foyer et un espace sûr. Elle a vraiment un cœur d'or», a-t-elle déclaré.

Les deux femmes se fréquentaient depuis une dizaine d'années. Cependant, l'actrice de «X-Men» n'avait pas l'impression de pouvoir entretenir une amitié avec la pop star, sachant que cette dernière avait brièvement fréquenté son mari près de dix ans plus tôt. Leur relation, qui aurait pris fin lors d'un appel téléphonique de 27 secondes, serait la source d'inspiration pour la chanson «Forever & Always» de la musicienne, issue de l'album «Fearless».

Em entrevista à Vogue britânica, Sophie Turner falou sobre a amizade com Taylor Swift e afirmou que a cantora foi uma "heroína" para ela durante o processo de divórcio de Joe Jonas. + pic.twitter.com/4oMXgSRSmL — Hollywood Forever.TV (@hollywoodforev3) May 15, 2024

Malgré ces antécédents, Taylor Swift a généreusement accueilli Sophie Turner et ses filles, Willa, âgée de 3 ans, ainsi qu'une seconde fille née en juillet 2022 (dont le nom est tenu confidentiel), pendant sa séparation très médiatisée.

Un divorce houleux

L'actrice de 28 ans a abordé sa «culpabilité de mère», démentant les allégations selon lesquelles elle serait une mère absente et fêtarde. «Je me souviens que j'étais sur le plateau, j'étais sous contrat pour deux semaines supplémentaires, donc je ne pouvais pas partir. Mes enfants étaient aux Etats-Unis et je ne pouvais pas aller les voir parce que je devais finir "Joan"», a déclaré l'actrice à Vogue, en faisant référence à sa prochaine série policière britannique.

«Et tous ces articles ont commencé à sortir... Cela m'a fait mal parce que je me torture vraiment pour chaque geste que je fais en tant que mère - la culpabilité de la mère est si réelle ! Je n'arrêtais pas de me dire : "Rien de tout cela n'est vrai. Tu es une bonne mère et tu n'as jamais été une fêtarde"», a-t-elle poursuivi.

La star s'est également exprimée sur la bataille juridique l'opposant à Joe Jonas, qu'elle a poursuivi en justice pour obtenir le retour de leurs filles en Angleterre : «Certains jours, je ne savais pas si j'allais m'en sortir. J'appelais mon avocat pour lui dire : "Je ne peux pas faire ça. Je ne peux tout simplement pas. Je n'ai jamais été assez forte pour me défendre. Et puis, finalement, après deux semaines de routine, elle m'a rappelé que c'était pour mes enfants que je me battais», a-t-elle expliqué.