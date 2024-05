Eurovision 2024 : Baby Lasagna, deuxième à l'Eurovision, reverse sa prime à la recherche contre le cancer pédiatrique

Le chanteur croate Baby Lasagna, deuxième au concours de l'Eurovision 2024, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il allait faire don de sa prime de 50.000 euros à la recherche contre les cancers pédiatriques.

Arrivé deuxième au concours de l'Eurovision, le chanteur croate Baby Lasagna devait recevoir une prime de 50.000 euros, «en guise de reconnaissance pour sa contribution à la promotion et à la visibilité internationale de la Croatie». Mais l'artiste, qui a représenté son pays avec le titre «Rim Tim Tagi Dim», a refusé cette prime, préférant la reverser à des services pédiatriques.

«Je ne peux pas accepter cet argent. De nombreuses autres personnes et organisations en ont plus besoin que moi», a-t-il expliqué sur son compte Instagram. «Je suis reconnaissant pour le soutien que j'ai reçu de mon pays, mais je pense que cet argent serait mieux utilisé pour aider les enfants qui en ont besoin».

Deux donations pour la recherche de cancers pédiatriques

De son vrai nom Marko Purišić, le chanteur a ainsi demandé au Premier ministre Andrej Plenković de faire don de 25.000 euros à l'Institut d'oncologie et d'hématologie pédiatriques «Mladen Ćepublić» et de reverser les 25.000 euros restants à l'Institut d'hématologie pédiatrique, d'oncologie et de transplantation de cellules souches hématopoïétiques du CHU KBC Zagreb.

Le geste de Baby Lasagna a été salué par de nombreux fans et organisations caritatives. «C'est un véritable exemple à suivre», a déclaré un porte-parole de l'association Enfants sans cancer. «Son don va faire une réelle différence dans la vie de nombreux enfants».