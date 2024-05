Le prince William serait furieux envers le prince Harry et Meghan Markle après leur voyage au Nigéria

Selon le site britannique The Mirror, le prince William aurait été furieux d’assister à la visite du prince Harry et de Meghan Markle au Nigéria dans le cadre du 10e anniversaire des Invictus Games. Un sentiment qui serait largement partagé par Charles III.

Une décision à prendre. Selon l’avis d’un expert de la famille royale au site britannique The Mirror, le prince William aurait été «absolument furieux» d’assister, impuissant, à la visite de trois jours du prince Harry et de Meghan Markle au Nigéria dans le cadre du 10e anniversaire des Invictus Games. Un déplacement qualifié par la presse d’une «mini visite royale» malgré le fait que le couple ait renoncé à son rôle officiel au sein de la couronne d’Angleterre. Un déplacement qui aurait également enragé Charles III.

«Il est absolument furieux et déterminé à trouver le moyen d’empêcher que ce genre de choses ne se reproduise à l’avenir. Charles est dans un état de colère jamais vu auparavant», explique Tom Quinn. «Ce qui les a vraiment contrarié, c’est le fait que les Nigérians traitent Meghan et Harry comme s’ils étaient en tournée officielle – tous les signes montrent qu’ils ont été accueillis avec des danses, des réceptions, qu’ils ont visité des écoles et des hôpitaux», poursuit-il.

Selon Tom Quinn, plusieurs membres de la famille royale redoutaient de voir Meghan Markle et le prince Harry se mettre ainsi en scène, et cette visite au Nigéria vient confirmer leurs craintes. «C’est comme si Harry et Meghan s’étaient rebellés – le voyage au Nigéria est la preuve qu’ils refusent d’accepter le fait qu’ils ne sont plus des membres officiels de la famille royale». Le prince William et son père, Charles III, seraient décidés à tout mettre en œuvre pour reprendre le contrôle de la situation.