Zendaya : son harceleur rennais jugé irresponsable et envoyé en hôpital psychiatrique

Un quinquagénaire a été jugé ce jeudi par le tribunal correctionnel de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour avoir harcelé l’actrice Zendaya Coleman.

Un délire érotomaniaque. Laurent, 54 ans, a été jugé ce jeudi 16 mai devant le tribunal correctionnel de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour avoir proféré des menaces et avoir harcelé Zendaya Coleman. Le Rennais a été jugé coupable mais n'a pas été considéré responsable en raison de son état psychologique. Souffrant de schizophrénie, il a été placé en psychiatrie.

Une obsession délirante

Entre septembre 2023 et février 2024, le quinquagénaire aurait envoyé plusieurs dizaines de milliers de messages à l’actrice et productrice américaine Zendaya. Convaincu que l'actrice était amoureuse de lui et lui envoyait des messages codés, il a créé des montages photos obscènes et proféré des menaces sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sous différents pseudonymes. Le harcèlement de Laurent s'est intensifié lorsque Zendaya s'est rendue à Paris pour la promotion du film «Dune : Deuxième partie», en février 2024.

Il lui a envoyé de nouvelles menaces, évoquant des attentats et promettant de la «frapper pour la tuer». Face à ces menaces croissantes, Zendaya a fait appel à un cabinet de gestion de risques et a bénéficié de mesures de sécurité renforcées lors de son déplacement.

Interpellations et placement en hôpital psychiatrique

Laurent a été interpellé une première fois le 7 février 2024 et placé en hôpital psychiatrique pour une observation de trois mois. À sa sortie le 15 mai dernier, il a de nouveau été interpellé après avoir tenté de contacter Zendaya au cours de son hospitalisation.

Lors de son audience, Laurent a admis avoir consommé de la méthamphétamine, une drogue qui a aggravé son état mental. Il a expliqué qu'il était persuadé que Zendaya avait besoin de lui et qu'il pouvait être son ami. Le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, a souligné la dangerosité de l'accusé et a justifié la comparution immédiate malgré ses troubles mentaux.

Il a été condamné à une «hospitalisation complète» en hôpital psychiatrique et a interdiction de contacter Zendaya Coleman pendant dix ans ainsi que de détenir une arme.