Festival de Cannes 2024 : Charlotte Gainsbourg dans une robe transparente, Selena Gomez huée

La montée des marches de ce samedi 18 mai a été marquée par l’apparition de Charlotte Gainsbourg sur le tapis rouge dans une tenue transparente en dentelle. Fait rarissime, Selena Gomez, au casting du film «Emilia Perez» de Jacques Audiard, a été huée par la foule.

Drôle d’ambiance. Pour la cinquième journée de la 77e édition du Festival de Cannes, la montée des marches a été marquée par les huées d’une partie du public envers Selena Gomez au moment où celle-ci se présentait sur le tapis rouge, ce samedi 18 mai.

La comédienne de 31 ans, présente au casting du film «Emilia Perez» de Jacques Audiard avec Zoe Saldana, aurait été prise à partie en raison de son manque d’interaction avec les fans présents sur place a indiqué la journaliste Louise Ekland.

«Il y a une mauvaise ambiance là. Selena Gomez n’est pas venue saluer les gens en face de moi, tous les fans. Et c’est très mal vu à Cannes. Elle ne nous a pas parlé non plus, ni à nos collègues en face. Je n’ai jamais vu cela. Je n’ai jamais vu les gens huer sur le tapis rouge. (...) J’imagine que c’est le stress», a-t-elle précisé au micro de Franceinfo.

«Apparemment, elle est extrêmement traqueuse (sic), stressée et surtout, elle a un problème de santé et donc ce soir, ça ne va pas très bien. C’est tout ce que l’on sait pour le moment», a ajouté Louise Ekland.

Parmi les stars qui ont effectué la montée des marches, Salma Hayek et Charlotte Gainsbourg sont sorties du lot. Arrivée au bras du styliste belge Anthony Vaccarello, directeur artistique chez Yves Saint Laurent, la comédienne française a fait sensation dans une tenue transparente en dentelle. De quoi faire tourner les têtes sur la Croisette.