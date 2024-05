Sabrina Ouazani revient sur sa rupture «douloureuse» avec Franck Gastambide

Sabrina Ouazani est revenue sur sa rupture «douloureuse» avec Franck Gastambide. Une épreuve compliquée que la comédienne de 35 ans aimerait désormais laisser derrière elle.

Une vraie déception. Sabrina Ouazani a profité d’un entretien à La Tribune Dimanche pour évoquer sa rupture «douloureuse» avec Franck Gastambide, le créateur de la série «Validé» diffusée sur CANAL+ rencontré en 2015 sur le tournage du film «Pattaya» avec lequel elle a filé le parfait amour jusqu’à leur séparation. Heureusement pour elle, cette information a été rendue publique plus d’un après la fin de leur relation. Et aujourd’hui, elle aimerait aller de l’avant sans être ramenée en permanence à son ex-compagnon.

«C'était compliqué à vivre car tout le monde se permettait de donner son avis», lance-t-elle. «La rupture a été douloureuse. Mais ce qui m'a aidée, c'est que plus d'un an s'est écoulé entre le moment où on s'est séparés et celui où ça s'est su publiquement. Maintenant, j'aimerais avancer et je n'ai pas envie qu'on me ramène en permanence à lui», ajoute-t-elle.

Désormais célibataire, Sabrina Ouazani s’est également exprimée sur son désir de maternité, «mais pas à n’importe quel prix». L’actrice explique ainsi avoir envisagé de congeler ses ovocytes, avant d’abandonner l’idée. «En France, il y a plus de deux ans d'attente. J'ai 35 ans, et avec ce délai, j'aurai dépassé l'âge légal quand ça sera mon tour. Cette situation est difficile à vivre car beaucoup de personnes considèrent que tu n'es pas une femme accomplie si tu n'as pas fondé une famille à 30 ans. Cette pression de la société est très violente», souligne-t-elle.