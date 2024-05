Steve Buscemi : son agresseur a été arrêté à New York

L’homme suspecté d’avoir agressé Steve Buscemi en pleine rue, la semaine dernière, a été arrêté par la police de New York. Ce sans-abri d’une cinquantaine d’années est poursuivi pour agression au second degré pour avoir frappé le comédien au visage.

L’affaire avance. Selon le site américain CBS New York, l’agresseur de Steve Buscemi a été arrêté par la police de New York ce vendredi. Clifton Williams, un sans-abri d’une cinquantaine d’années, avait frappé le comédien de 66 ans plusieurs fois au visage sans raison apparente dans une rue de Manhattan la semaine dernière. Le comédien avait été pris en charge dans l’hôpital le plus proche, où il s’était présenté avec un hématome important à l’œil gauche.

Selon les premiers éléments fournis par la police, Clifton Williams a été arrêté alors qu’il venait déposer plainte pour le vol d’un objet personnel. Les forces de l’ordre ont pu l’identifier au moment de son dépôt de plainte. L’homme est accusé de deux agressions, celle sur Steve Buscemi, mais également celle d’un autre homme le même jour, quelques minutes avant de s’en prendre à l’acteur connu pour ses rôles dans le film «Fargo» ou la série «Boardwalk Empire».

Steve Buscemi étant âgé de 66 ans, et donc considéré comme un citoyen senior aux yeux de la loi dans l’état de New York, l’agression sur sa personne est considérée comme un crime. L’attaque du comédien est intervenue quelques semaines après celle commises envers un autre acteur, Michael Stuhbarg (Your Honor), le 31 mars dernier, là aussi par un sans-abri.