Festival de Cannes 2024 : Rachida Dati déclare sa flamme à Kevin Costner, Demi Moore resplendissante

Fait médaillé de l’Ordre des Arts et des Lettres par la ministre de la culture, Rachida Dati, dans la journée, Kevin Costner a effectué la montée des marches ce dimanche 19 mai accompagné de ses enfants, à la projection du premier volet de son western «Horizon».

Un moment d’émotion. C’est accompagné de ses enfants et de l’équipe de son western «Horizon», sélectionné hors compétition pour cette 77e édition du Festival de Cannes, que Kevin Costner s’est présenté pour la montée des marches, ce dimanche 19 mai. Le public a également pu apercevoir de nombreuses stars à cette occasion, notamment Julianne Moore, Michelle Yeoh, ou encore Isabelle Huppert.

How the Red Steps Were Won La Conquête de la Montée des Marches



HORIZON: AN AMERICAN SAGA – KEVIN COSTNER





Isabelle Huppert, Julianne Moore, Michelle Yeoh, Scott Eastwood#Cannes2024 #HorsCompétition #OutOfCompetition #SélectionOfficielle #OfficialSelection pic.twitter.com/gQKRvUUFeQ — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 19, 2024

Plus tôt dans la journée, Kevin Costner avait reçu la médaille de l'Ordre des Arts et des Lettres des mains de Rachida Dati, au Palais des Festivals. La ministre de la culture en a profité pour déclarer sa flamme au comédien dont elle est fan en lui lançant «I will always love» (Je vous aimerai toujours, en VF) en référence à la chanson de Whitney Houston dans le film «Bodyguard».

"I will always love you," France Culture Minister Rachida Dati tells Kevin Costner while presenting him with the country's Order of Arts and Letters at #Cannes2024. pic.twitter.com/Ms5fO8hS3s — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 19, 2024

L’autre moment fort de la journée fut le retour de Demi Moore sur la Croisette après 27 ans d’absence, à l’occasion de la projection officielle de «The Substance», un film d’horreur signé par la réalisatrice française Coralie Fargeat, centré sur une actrice hollywoodienne vieillissante qui va mettre au monde un double plus jeune d’elle-même incarné par Margaret Qualley.