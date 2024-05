«Je sens qu'il est là» : Courteney Cox se confie pour la première fois sur le décès de Matthew Perry, son partenaire de «Friends»

Décédé en octobre dernier, à l'âge de 54 ans, Matthew Perry reste présent dans toutes les pensées, notamment celles de Courtney Cox, sa partenaire dans la série à succès «Friends».

Des adieux difficiles. Lors d’une interview accordée à «CBS Sunday Morning» le dimanche 19 mai, Courtney Cox, célèbre pour son rôle de Monica dans la série «Friends», a évoqué pour la première fois Matthew Perry, son ancien partenaire à l’écran, décédé en octobre dernier.

«Je pense qu'il est probablement l'un des êtres humains les plus drôles au monde. Il est tellement drôle. Il a vraiment un grand cœur. Il s'est évidemment battu», a déclaré la comédienne, après la commémoration du 20e anniversaire de la fin de la série à succès, plus tôt ce mois-ci.

«Je suis très reconnaissante d'avoir pu travailler si étroitement avec lui pendant tant d'années. Il me rend souvent visite, si on y croit», a-t-elle poursuivi. Dans «Friends», Monica et Chandler, interprétés par Courtney Cox et Matthew Perry, forment un couple aussi drôle qu'attachant dans la dernière partie de la série.

«Nous sommes une famille»

La star de 59 ans a également évoqué sa connexion spirituelle avec ses proches décédés, en disant : «J'ai parlé à ma mère, à mon père, à Matthew. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Je pense qu'ils nous guident. Je sens, oui, je sens que Matthew est là, c'est sûr».

Matthew Perry est décédé en octobre dernier, à l'âge de 54 ans, des «effets aigus de la kétamine», un puissant anesthésiant.

Peu après sa mort, la distribution du feuilleton, à savoir Courtney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc, avaient fait une déclaration commune : «Nous sommes tous dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples acteurs. Nous sommes une famille», ont-ils notamment écrit.

L'interprète de Gale Weathers dans la saga d'horreur «Scream», avait ensuite rendu hommage au défunt comédien sur Instagram en novembre, en publiant un extrait de l'une des nombreuses scènes qu'ils ont jouées ensemble.

«Je suis tellement reconnaissante pour chaque moment que j'ai passé avec toi Matty et tu me manques chaque jour. Quand vous travaillez avec quelqu'un aussi proche de moi que Matthew, il y a des milliers de moments que j'aimerais partager», avait-elle déclaré en légende.