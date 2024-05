Kylian Mbappé : le footballeur français sans voix devant une femme, la vidéo devient virale

Sur les réseaux sociaux, une vidéo de Kylian Mbappé resté sans voix devant une jeune femme à Cannes est devenue virale, après une absence remarquée lors du dernier match de Ligue 1 du Paris Saint-Germain (PSG).

Coup de foudre à Cannes ? En repos dans le sud de la France, Kylian Mbappé est omniprésent sur X (anciennement Twitter), en raison d'une vidéo dans laquelle le sportif semble bouche bée devant une femme, en marge de la 77e édition du prestigieux festival de Cannes.

Dans le clip, le joueur de 25 ans est attablé dans un restaurant en bord de mer, entouré de nombreuses personnes, quand soudain, un homme portant un casque gaulois et une veste noire à bandes fluorescentes se lève et brandit une bouteille, avec la célèbre chanson de la bande originale du film Rocky 3, «Eye of the Tiger» du groupe Survivor, en fond sonore.

Une jeune femme vêtue d’un chemisier et d’une jupe bleu nuit, agitant un drapeau français, s’approche alors de la table du footballeur. Une venue qui semble visiblement intéresser le meilleur buteur de l’histoire du PSG, en pleine discussion animée avec Ousmane Dembélé, qui en reste lui aussi sans voix.

Les internautes amusés en ligne

La vidéo est rapidement devenue virale sur la plate-forme sociale X (anciennement Twitter). Un internaute a commenté : «Il faut voir ce que Mbappé a vu parce qu'il était trop abasourdi pour parler», tandis qu’un autre a ironisé : «Mbappé a vu la brune française et a fondu». Un troisième utilisateur a indiqué : «Le Mbappé bien amoureux qui arrive à Madrid, je reconnais», faisant allusion aux rumeurs sur un possible transfert du footballeur au Real Madrid.

Après cette pause cannoise, Kylian Mbappé reprendra l’entraînement avec son équipe mardi après-midi pour préparer la finale de la Coupe de France contre l’olympique Lyonnais (OL), prévue samedi prochain.

Le quintuple lauréat du titre de meilleur joueur de la Ligue 1 entamera ensuite sa préparation pour l'Euro 2024 avec l'équipe de France, à Clairefontaine, trois jours après.