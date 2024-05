Festival de Cannes 2024 : Nabilla n'est pas passée inaperçue avec sa nouvelle coupe à la garçonne

Nabilla Vergara a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes ce lundi 20 mai, avant la projection du film «The Apprentice». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l'ancienne candidate de téléréalité n’est pas passée inaperçue.

Désormais domiciliée à Dubaï, Nabilla Vergara a fait le déplacement jusqu’à Cannes pour assister ce lundi à l’avant-première de «The Apprentice», un film d'Ali Abbasi, sélectionné parmi les films en compétition pour remporter la Palme d’or, et qui explore les jeunes années de l'ancien président américain Donald Trump.

Pour l’occasion, la star de 32 ans a opté pour une robe fourreau noire signée Jean Paul Gaultier, dotée d’une courte traîne et d’une cravate de la même couleur, mettant en valeur son décolleté. Mais c’est surtout sa nouvelle coupe de cheveux qui a attiré l'attention des photographes et des fans.

Un effet Miss France ?

Et pour cause, Nabilla, habituée aux longueurs XXL, a dévoilé une coupe courte à la garçonne, agrémentée d’une frange longue effet mouillé. On imagine néanmoins que l’influenceuse n’a pas vraiment coupé sa longue chevelure, et qu’il s’agit d’une perruque.

«Saviez-vous que les femmes n’ont pas besoin de cheveux longs pour briller mais simplement d’une belle robe», a écrit la maman de Milann et de Leyann en légende d’une photo d’elle, postée sur Instagram.

Pixie haircut, jawbone bob, collarbone bob… Depuis le sacre d’Ève Gilles, Miss France 2024, les coupes courtes sont sur le devant de la scène. La coupe «baroque bob», un carré très prisé dans les années 1990, fait lui aussi son grand retour.