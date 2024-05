Kate Middleton : le Palais de Kensington donne des nouvelles de la princesse de Galles

Ce 21 mai, le Palais de Kensington a donné des nouvelles plutôt rassurantes quant à l'état de santé de la princesse Kate Middleton.

Kate Middleton continue de s’investir pour une cause qui lui tient à cœur. Le princesse de Galles a ainsi été la «force motrice» derrière un nouveau projet pour la petite enfance, appelant les entreprises à introduire des pratiques de travail plus favorables à la famille, a ce 21 mai fait savoir un porte-parole du Palais de Kensington au DailyMail.

«Le travail (sur ce projet) du Prince et de la Princesse est ‘toujours en cours’… la petite enfance est une priorité majeure pour la Princesse et elle a donc été tenue au courant tout au long du développement (…) et elle a vu le rapport», a-t-il été indiqué. Toujours pour le DailyMail, un assistant royal a ajouté : «La princesse de Galles était la force motrice du groupe de travail sur les entreprises. (…) C'est un engagement clair qu'elle a pris, tout au long de sa vie dans la fonction publique, qui demeure sa priorité.»

Une dicrétion toujours de mise

Le représentant du Palais souligne néanmoins que cela ne signifie pas que la princesse de Galles est désormais de retour au travail. Pour l’heure, l’épouse du prince William poursuit son traitement contre le cancer à l’abri des regards indiscrets.

Le 16 janvier dernier, Kate Middleton avait subi une lourde opération de l’abdomen. Le 22 mars, après une absence remarquée qui soulevait beaucoup de questions et des rumeurs, elle avait expliqué qu’un cancer avait été détecté lors de son séjour à l’hôpital, l'obligeant à subir une chimiothérapie préventive.

«Les tests réalisés après l'opération ont révélé que j'avais un cancer (…) Bien sûr, cela a été un choc énorme et William et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour gérer en privé pour le bien-être de notre famille. Comme vous pouvez l'imaginez, cela prend du temps. [...] Avoir William à mes côtés est une grande source de réconfort», avait-elle déclaré, avant d'ajouter : «Je vais bien et je me renforce chaque jour en me concentrant sur les choses qui m’aideront à guérir dans ma tête, mon corps et mon esprit.»