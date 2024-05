Billie Eilish : la chanteuse a passé 6 heures sous l'eau avec un poids attaché pour la couverture de son nouvel album

Billie Eilish a partagé des détails étonnants sur les risques dangereux qu'elle a pris pour réaliser la couverture de son dernier album, intitulé «Hit Me Hard and Soft».

À ses risques et périls. Lors d'une interview dans «The Late Show With Stephen Colbert», le 21 mai, Billie Eilish a révélé avoir passé six heures sous l'eau avec un poids attaché à son corps pour la photo de couverture de son dernier opus «Hit Me Hard and Soft», sorti le 17 mai.

«C'était le lendemain des derniers Grammys. Je m'étais endormie à 7 heures du matin, je me suis réveillée, j'ai teint mes cheveux en noir... et je suis allée dans un endroit au hasard à Santa Clarita. Il y a un réservoir dans cet endroit gigantesque et il y avait environ 3 mètres de profondeur, et j'ai posé mon petit cul là-dedans. Et j'y suis restée pendant six heures», a raconté l'artiste.

“HIT ME HARD AND SOFT” THE ALBUM — OUT MAY 17TH.



Pre-order and pre-save now: https://t.co/17Pl7AB8fb pic.twitter.com/nFTGZN3RCk — billie eilish (@billieeilish) April 8, 2024

La musicienne de 22 ans a poursuivi en indiquant qu'elle était «entièrement vêtue» pendant tout ce temps, portant «un grand pantalon, un short géant, un vêtement thermique à manches longues, une flanelle boutonnée, une cravate, des bagues, des protège-bras et un poids».

Une tournée de 81 dates

«J'avais un poids attaché à moi. Je n'avais pas de bouchon pour le nez, alors je me suis fait l'effet d'une planche à eau pendant six heures», a-t-elle déclaré, ajoutant que c'était son idée de faire cette séance photo risquée, assurant avoir «failli mourir tellement de fois».

«J'ai besoin de souffrir. Honnêtement, oui. Je ne me demande pas ce que je peux faire qui soit le plus inconfortable dont je puisse rêver. Je pense plutôt à l'aspect visuel avant de penser à ce que je vais ressentir. Je me dis : "Je veux être entièrement habillé sous l'eau, les yeux ouverts, la tête en bas", et ensuite je fais face à l'horreur de la situation», a-t-elle conclu.

Le mois dernier, Billie Eilish a annoncé une tournée mondiale de 81 dates, intitulée «HIT ME HARD AND SOFT : The Tour», qui débutera le 29 septembre au Canada, pour se poursuivre à travers les États-Unis d'octobre à décembre. La star se rendra en Europe, avec notamment deux dates à l’Accor Arena de Paris, les 10 et 11 juin 2025.