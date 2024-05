Gianluigi Donnarumma : le gardien de but annonce la grossesse de sa femme sur Instagram

Le gardien de but du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, a annoncé sur son compte Instagram la grossesse de sa compagne.

Baby is coming ! Presque un an après le terrible cambriolage dont ils ont été victimes lui et sa compagne en juillet 2023, le portier parisien a fait part d’une heureuse nouvelle à ses 5 millions de followers hier sur son compte Instagram. A travers trois adorables clichés, il a annoncé la grossesse de sa partenaire, Alessia Elefante.

En couple depuis presque 7 ans, les deux amoureux n’avaient que 17 ans lorsqu’ils se sont rencontrés dans la petite ville italienne, Castellammare di Stabia, une localité située au Sud de Naples, en Campanie. A travers un post où Gianluigi Donnarumma légende «Nous avons hâte de te rencontrer», ils s’affichent tous deux avec le maillot de la Squadra azzurra, équipe nationale d’Italie, plus rayonnants que jamais. La belle brune dévoile ainsi pour la première fois son baby bump.

La planète football félicite les deux futurs parents

Suite à cette annonce, de nombreux footballeurs ont décidé de féliciter le jeune couple. C’est le cas de Kylian Mbappé, coéquipier de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. «Félicitations, le meilleur pour toi et ta petite famille. Love bro», a-t-il écrit. Thibaut Courtois, footballeur international belge qui joue également au poste de gardien de but mais au Real Madrid, c’est lui aussi réjoui pour l’italien : «Félicitations mon ami.»

Les deux footballeurs italiens, Andrea Pinamonti et Alex Meret, qui évoluent respectivement dans le club de l’US Sassuolo et le SSC Naples ont eux aussi présenté leurs félicitations.