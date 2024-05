Meghan Markle : sa bague de fiançailles est la plus recherchée au monde

Depuis le 27 novembre 2017, Meghan Markle arbore la bague de fiançailles la plus prisée au monde, créée par le prince Harry lui-même.

Une œuvre d'art. Plus de six ans après la demande en mariage du prince Harry, la bague de fiançailles de Meghan Markle continue de captiver l'attention, figurant en tête de liste des bagues les plus recherchées au monde.

D'après une récente étude menée par le bijoutier britannique Ramsden's Jewellery, dont les résultats se basent sur les données mondiales du volume de recherche des 12 derniers mois ainsi qu'une moyenne agrégée, la bague en diamant à trois pierres de la duchesse de Sussex a généré environ 51.283 recherches par mois.

La seconde position est occupée par la célèbre bague en saphir et diamant de la princesse Diana, actuellement portée par la belle-sœur de Meghan Markle, Kate Middleton, avec une moyenne de 22.100 recherches mensuelles à l'échelle mondiale, suivie de Megan Fox, Millie Bobby Brown et Hailey Bieber dans le top cinq.

Une bague personnalisée par le prince Harry

L’épouse du prince Harry porte généralement sa bague de fiançailles avec son alliance en or gallois et son alliance d'éternité, qu'elle a reçues comme cadeau d'anniversaire de son mari en 2019. L'année dernière, Meghan Markle avait arrêté de porter sa bague de fiançailles pendant une courte période, notamment lors des derniers Invictus Games à Düsseldorf, en Allemagne, en septembre 2023.

Le duc de Sussex a personnellement créé la bague de fiançailles de sa femme, avec l'aide de Cleave and Company, les bijoutiers de sa regrettée grand-mère, la reine Elizabeth. Le bijou se compose d'une pierre précieuse centrale éthique du Botswana, où le couple a partagé un moment romantique au début de leur relation, entourée de deux diamants plus petits provenant de la collection personnelle de sa mère, l'unique Lady Di.

Le futur époux souhaitait «s'assurer qu'elle soit avec nous dans ce fou voyage ensemble», comme révélé lors de l'entretien de fiançailles du couple avec la BBC en novembre 2017. Meghan Markle a salué cette inspiration touchante, déclarant : «C'est magnifique, et il l'a conçue, c'est incroyable».

Après leur mariage en mai 2018, des experts de la famille royale ont remarqué l'ajout d'un éclatant bijou à la bague lorsque le couple a accueilli leur premier enfant, le prince Archie, en mai 2019.