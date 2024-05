Anya Taylor-Joy révèle comment son mari l'a demandée en mariage, sur le banc de «Forrest Gump»

Anya Taylor-Joy explique comment son mari, l'acteur et musicien Malcolm McRae, lui a fait sa demande en mariage.

L'actrice de «Furiosa», Anya Taylor-Joy, 28 ans, a fait savoir à Letterbox que son mari Malcom McRae, musicien et acteur de 30 ans vu notamment dans la série «Daisy Jones and the Six» avait, par hasard, fait sa demande sur le fameux banc du film «Forrest Gump».

«Mon mari m'a accidentellement proposé de l’épouser sur le banc de ‘Forrest Gump’ à Savannah, a-t-elle confié. Un accident complet et c'est un garçon de l'Alabama. Et je suis blonde. C’est juste arrivé», a-t-elle ajouté. Le hasard a vraiment bien fait les choses… Puisque le film culte avec Tom Hanks est l’un de ses préférés au monde.

«J’entends cette musique et je pleure comme un bébé. ‘Forrest Gump’, j'adore ce film, les films comme ça me manquent. Juste des sagas énormes et épiques où vous ressentez toutes les émotions sous le soleil et il y a comme cette belle poésie en dessous. J'adore ça», a-t-elle dit.

Original et décalé

Le banc de l'arrêt de bus depuis lequel Forrest racontait ses voyages et ses aventures était un accessoire pour le film aux six Oscars, rappelle le Daily Mail. Il a depuis été placé au Savannah History Museum de Géorgie. Cependant, un banc a été ajouté à sa place, et le lieu est depuis devenu un endroit populaire auprès des touristes et des fans du film.

Anya Taylor-Joy et Malcom McRae se connaissent depuis mai 2021, et ont échangé leurs voeux un an plus tard. Ils ont d'abord officialisé leur union lors d'une cérémonie privée, puis organisé une autre un an plus tard à Venise.

Lors d’une interview accordée au magazine britannique «GQ's Heroes Issue», Anya Taylor-Joy a dévoilé l’histoire derrière son gâteau, en forme de deux cœurs humains, lors de son mariage secret avec le musicien Malcolm McRae, le 1er avril 2022.

You guys see Anya Taylor-Joy’s wedding cake? They’re obsessed with this shit eh pic.twitter.com/tGvmKNTJaH — kellock (@kellockx) April 6, 2024

Plaisantant sur le fait qu'elle était le vampire Lestat de Lioncourt, personnage des «Chroniques des vampires» d'Anne Rice, la comédienne s’est adressée à l’homme de sa vie en ses mots : «Je t'aime tellement que je mangerais ton cœur cru et sanglant».