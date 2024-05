«Beaucoup d'optimisme et presque autant de peur» : Jimmy Kimmel révèle que son fils de 7 ans a subi une troisième opération à cœur ouvert

Le fils de Jimmy Kimmel, Billy, âgé de 7 ans, a été opéré pour la troisième fois du cœur, a annoncé l’animateur vedette sur les réseaux sociaux, le lundi 27 mai.

Un enfant courageux. Jimmy Kimmel a annoncé, le lundi 27 mai, que son fils âgé de 7 ans avait subi une troisième opération à cœur ouvert avec succès pendant le week-end.

«Ce week-end, notre fils Billy a subi sa troisième (sur trois, nous l'espérons) opération à cœur ouvert. Nous avons abordé cette expérience avec beaucoup d'optimisme et presque autant de peur et nous en sommes ressortis avec une nouvelle valve à l'intérieur d'un enfant heureux et en bonne santé», a notamment écrit l’animateur de télévision, en légende d’une photographie de son fils souriant dans un lit d'hôpital, sur Instagram.

Dans sa longue déclaration, le producteur a ensuite félicité les médecins, les infirmières et le personnel de l'hôpital pour enfants de Los Angeles, où son fils a été pris en charge.

Jimmy Kimmel a notamment remercié sa femme Molly d'être «plus forte qu'il n'est raisonnable pour toute future maman» et son fils d'être l'enfant «le plus dur (et le plus drôle) de 7 ans que nous connaissons», avant d’exhorter les gens à soutenir l'hôpital pour enfants de Los Angeles et les hôpitaux pour enfants locaux.

Une première opération seulement trois jours après sa naissance

Peu de temps après la naissance de Billy, le présentateur a évoqué la malformation cardiaque congénitale de son bébé, la tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire, et la nécessité d'une opération à cœur ouvert, réalisée avec succès à l'hôpital pour enfants, seulement trois jours après sa naissance.

Cette expérience a incité Jimmy Kimmel à militer en faveur d'une couverture d'assurance maladie. «Si votre bébé doit mourir, et ce n'est pas obligatoire, le montant d'argent que vous gagnez ne devrait pas avoir d'importance», a déclaré l'humoriste lors d'un monologue émouvant, peu après la naissance de Billy en 2017.

Selon les informations du National Heart, Lung and Blood Institute, environ 0,02 à 0,04 % de la population serait touchée par cette maladie congénitale. Cette dernière est considérée par l'Institut comme la maladie cardiaque congénitale complexe la plus fréquente, incluant un ensemble de malformations cardiaques telles qu'un rétrécissement de l'artère pulmonaire.

