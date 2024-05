Chris Martin : le chanteur de Coldplay emmène un fan handicapé à un festival de musique en Angleterre

Une fan de Coldplay avec des problèmes de mobilité a eu la surprise d'être escortée par le chanteur du groupe Martin Chris en voiture jusqu'au Big Weekend de Radio 1, un festival de musique, organisé sur un week-end au Royaume-Uni, depuis 2003, par la BBC Radio 1.

Une bonne action. Chris Martin, le meneur de Coldplay, a conduit une fan handicapée au festival de musique Big Weekend de Radio 1, au Stockwood Park de Luton (Angleterre), où le célèbre groupe se produisait, a rapporté la BBC.

Saundra Glenn, atteinte d'arthrose, ainsi que de problèmes à la hanche, au genou et à la cheville, peinait à atteindre la billetterie à l'entrée du festival, lorsqu'elle s'est arrêtée pour s'appuyer contre une clôture, envisageant de rentrer chez elle pour regarder le spectacle à la télévision. «Mais j'adore Coldplay et je ne pensais pas avoir une autre chance de les voir dans ma ville natale», a confié la femme âgée de 64 ans.

Une agréable surprise

Une Mercedes noire s'est alors arrêtée à côté d'elle et une femme à l'intérieur l'a invitée à monter pour l'emmener au festival. «La porte arrière a glissé vers l'arrière et Chris Martin était sur la banquette», a déclaré Saundra Glenn. «Je l'ai regardé et j'ai dit (à la femme assise sur le siège passager): "Je ne peux pas monter, c'est Chris Martin"». Cependant, d'autres personnes présentes dans le véhicule l'ont rassurée en lui disant : «Si, tu peux».

Après un moment d'hésitation, la femme est montée dans la voiture avec Chris Martin et s'est assise à côté de lui jusqu'à ce qu'ils arrivent à la «zone des artistes». Une fois sur place, l'artiste a veillé à ce que la fan soit prise en charge jusqu'à la destination souhaitée. «C'est le fait qu'il soit conscient du handicap, c'est une personne tellement gentille», a-t-elle souligné à propos du musicien.

Pendant le trajet, ils ont parlé de «toutes sortes de choses», y compris du travail de la femme impliquée dans la communauté locale de Luton. «Il a dit "C'est agréable d'entendre parler de ce que vous faites"», s'est-elle souvenue.

«J'ai dit que j'avais 65 ans cet été, il a dit "Tu n'en as pas l'air" et il ne fallait pas s'inquiéter de l'âge et de juste continuer à faire ce que je fais. Il semble être un être humain tout à fait honnête et je lui ai dit que… J'ai dit "Tu es juste une personne très gentille"», a poursuivi l'admiratrice.

Un hommage à la ville de Luton

Saundra Glenn a pris plusieurs selfies avec Chris Martin, qui lui a même confié un secret sur son concert de la soirée : «Il m'a dit qu'il allait faire quelque chose de spécial à la fin...et c'était spécial», a-t-elle expliqué. Coldplay a joué une nouvelle chanson intitulée «Orange» en hommage au Luton Town FC, après une campagne des fans du club de football local pour que le groupe change les paroles de sa chanson «Yellow» en «Orange». Au lieu de cela, Chris Martin a interprété une ode à la ville.

«Il a montré que la gentillesse règne sur le monde. Soyez plus comme Chris Martin - soyez plus ce type humble qui n'hésite pas à prendre un OAP - même s'il est beau et jeune - et à l'emmener en voiture pour l'aider», a-t-elle conclu lors de l'interview.

That moment when Chris Martin @Coldplay saw me struggling to walk, had his car stop and gave me a lift. Blooming amazing. Can't believe this happened.





What a decent bloke





We had a nice chat too. He is single and likes #Luton





Thx again @BBCR1.#BigWeekend#SeeMyLuton pic.twitter.com/Fb9itT43LY — Saundra Glenn (@OfficialSaundra) May 26, 2024

Sur X (anciennement Twitter), Saundra Glenn a partagé son expérience en écrivant : «Ce moment où Chris Martin @Coldplay m'a vu avoir du mal à marcher, a fait arrêter sa voiture et m'a raccompagné. C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que c'est arrivé. Quel bon gars. Nous avons également eu une belle discussion. Il est célibataire et aime #Luton».