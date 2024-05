«Il se refaisait Nulle Part Ailleurs» : l’épouse de Philippe Gildas revient chez Jordan De Luxe sur les derniers moments de l’animateur décédé

Invitée de l’émission «Chez Jordan», ce mardi 28 mai, Maryse Gildas est revenue sur les derniers moments de son époux, Philippe Gildas, ancien animateur de l’émission «Nulle part ailleurs» sur CANAL+, décédé le 28 octobre 2018.

Derniers instants. C’est sur le plateau de l’émission «Chez Jordan», ce mardi 28 mai sur C8, que Maryse Gildas s’est exprimée sur le décès de son époux, Philippe Gildas, le 28 octobre 2018. Elle révèle que l’ancien animateur de «Nulle Part Ailleurs» sur CANAL+ était atteint d’une tumeur cancéreuse sur le rein gauche. «Il a passé un scanner. Et pendant qu’il se rhabillait, le médecin m’a fait venir dans son bureau pour me dire qu’il avait une tumeur sur le rein gauche. (…) Et il m'a dit que ce n’était pas opérable», confie-t-elle.

Le problème majeur sera la découverte de métastases au cerveau. Âgé de 81 ans à l’époque, Philippe Gildas partira «en sept mois», précise sa veuve. Maryse Gildas avoue ne lui avoir jamais rien dit de la réalité de son état de santé, «parce qu’il ne souffrait pas». Elle révèle toutefois qu’il avait «des délires». «Moi, il me prenait pour son assistante. Il me demandait d’aller chercher l’invité. Il se refaisait Nulle Part Ailleurs», dit-elle, révélant au passage que Muriel Robin avait accepté de jouer le jeu de l’invitée lors de ses visites, le tout dans la bonne humeur malgré la gravité de son état de santé.

Maryse Gildas précise également à Jordan De Luxe qu’Antoine de Caunes, qui officiait sur France Inter à l’époque, venait lui rendre visite quasiment tous les jours. Selon elle, Philippe Gildas ne pesait plus que 35 kilos avant de mourir, et n’était plus que l’ombre de lui-même à ce moment-là. «C’est comme une bougie qui s’éteint», a-t-elle ajouté.