Kanye West : un vinyle de l'album «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» signé «F*** ADIDAS» par le rappeur est vendu aux enchères

Une version vinyle de l'album de 2010 «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» de Kanye West, et signée par le rappeur avec la mention «F*** ADIDAS», est mise aux enchères.

«Un morceau de l'histoire du rap américain». Un vinyle de l'album emblématique «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» de Kanye West, sorti en 2010, portant l'autographe «F*** ADIDAS», est mis aux enchères, pour un montant d'un demi-million de dollars.

L'album, signé sous son nom légal «Ye» adopté en 2021, sera proposé aux enchères via Gotta Have Rock and Roll à partir du 19 juin, bien que Moments In Time, spécialisé dans la vente d'authentiques autographes historiques, étudie actuellement toute offre supérieure à 500.000 dollars (459.718 euros).

KANYE WEST just signed an MBDTF vinyl whose a fan wrote "F*CK ADIDAS" on it!





Ye got no chill over Adidas pic.twitter.com/TyaLqo8AsO — Ye (@ye_world_) February 28, 2024

Le rappeur a autographié le disque lors d'un voyage à Paris, peu après avoir publiquement critiqué la marque Adidas pour avoir lancé de nouvelles versions des chaussures 350 issues de sa marque Yeezy.

«Quiconque aime Ye n'achèterait pas ces fausses Yeezys. Je n'ai jamais créé ces couleurs, je ne suis pas payé avec elles et adidas me poursuit», a-t-il écrit sur Instagram.

La collaboration entre Adidas et Kanye West rompue en 2022

Le fan qui a obtenu le disque a raconté à Moments In Time qu'il avait attendu pendant plus de dix heures devant l'hôtel Ritz à Paris, où séjournait le magnat du hip-hop, pour obtenir la signature.

Alors que Kanye West sortait du palace avec sa femme Bianca Censori, la foule s'était mise à scander «f*** Adidas». Après avoir semblé encourager la foule à chanter plus fort, il avait pris la copie du disque au fan, et avait signé son nom avec «F*** ADIDAS» sur la pochette, donnant ainsi naissance à une photo virale.

«J'ai reçu des centaines de messages et d'offres, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne tenais pas seulement un vinyle dédicacé, mais un morceau de l'histoire du rap américain entre mes mains», a-t-il conclu.

La collaboration entre le musicien et Adidas a commencé en 2013, donnant naissance deux ans plus tard à la chaussure «Yeezy», devenue un incontournable de tous les fans de mode Streetwear.

Cependant, la marque a rompu ses liens avec Kanye West en novembre 2022 en raison des commentaires antisémites de ce dernier. En outre, le géant du sportswear a gelé les bénéfices qui étaient dus à l'artiste.