«C'était un tout petit mariage familial» : Jon Bon Jovi confirme le mariage secret entre son fils Jake Bongiovi et Millie Bobby Brown

Après un an de fiançailles, Jake Bongiovi et Millie Bobby Brown se sont unis dans le plus grand secret, entourés de leurs familles et amis proches, a révélé le père du marié, la légende du rock Jon Bon Jovi, lors d'une interview télévisée.

Vive les mariés ! Dans un extrait de son passage à l'émission «The One Show», partagé sur X (anciennement Twitter), le mardi 28 mai, Jon Bon Jovi a confirmé que son fils Jake Bongiovi et Millie Bobby Brown s'étaient bien mariés en secret.

