David Guetta : après une annonce «de fou», les internautes s'étonnent de son apparence physique

Alors qu’il débordait d’enthousiasme pour partager «une nouvelle de fou» sur son compte Instagram, David Guetta a surpris ses abonnés avec son apparence physique. Selon ces derniers, le célèbre DJ aurait abusé de la chirurgie.

Sans pitié. C’est depuis New York, via son compte Instagram, que David Guetta a souhaité partager «une nouvelle de fou» à ses abonnés. Le DJ de 56 ans, qui doit se produire aux Eurockéennes de Belfort les 4, 5, 6 et 7 juillet 2024, a annoncé que son concert prévu le 21 juin 2025, au stade Orange Vélodrome de Marseille, était déjà complet, quelques heures seulement après la mise en vente des billets. Un engouement qui lui a fait extrêmement plaisir.

«Je suis à New York et je viens d'apprendre une nouvelle de fou. On avait pris un an pour vendre le stade Vélodrome de Marseille (...) et dès l'ouverture, le matin, on était sold out», déclare-t-il, visiblement touché et heureux, dans cette vidéo postée ce mardi 28 mai. Plusieurs internautes n’ont toutefois pas pu s’empêcher de se montrer perplexes sur l’apparence physique de David Guetta, qu’ils soupçonnent d’avoir eu recours à la chirurgie.

«C’est quoi ce lifting à la Bogdanoff franchement c’est abusé», «Je le reconnais à peine, il a fait du botox?», ou encore «Botox ou lifting mais c’est complètement loupé, le mec on dirait qu’il a un visage en silicone», peut-on lire notamment. Des réactions plutôt surprenantes, alors que le DJ souhaitait simplement partager son enthousiasme sur les réseaux sociaux.