Royaume-Uni : la déclaration du prince Harry confirmant sa relation avec Meghan Markle a été supprimée du site web officiel de la famille royale

Après plus de sept ans de mise en ligne sur le site officiel de la famille royale, la déclaration du prince Harry confirmant sa relation avec Meghan Markle a été supprimée.

Une nouvelle page se tourne. Publiée en novembre 2016, la déclaration du prince Harry, dans laquelle il confirmait sa romance avec Meghan Markle, mais la défendait également contre les commentaires racistes, n'est plus disponible sur le site internet de la famille royale britannique.

Quelques jours après la publication d'un article titré «La femme de Harry est (presque) tout droit sortie de Compton : la maison de sa mère, ravagée par les gangs, se dévoile» par le Daily Mail, le secrétaire à la communication du prince Harry avait partagé une rare déclaration condamnant la «vague d'abus et de harcèlement» subie par sa petite amie à l'époque.

Cette déclaration est restée sur le site officiel de la famille royale les années suivantes. Cependant, le lien est désormais inactif, selon Newsweek, qui a indiqué qu'il avait été discrètement supprimé début décembre 2023.

Une déclaration forte

«Sa petite amie, Meghan Markle, a fait l'objet d'une vague d'abus et de harcèlement. Certains de ces actes ont été très publics - la diffamation en première page d'un journal national, les sous-entendus raciaux des commentaires, le sexisme et le racisme purs et simples des trolls sur les réseaux sociaux et les commentaires d'articles sur le web», avait notamment déclaré le porte-parole du prince Harry dans le communiqué.

«Le prince Harry est inquiet pour la sécurité de Mme Markle et est profondément déçu de ne pas avoir pu la protéger», avait-il poursuivi. «Il n'est pas normal que quelques mois après le début de sa relation avec lui, Mme Markle soit soumise à une telle tempête. Il sait que les commentateurs diront que c'est "le prix à payer" et que "cela fait partie du jeu". Il n'est pas du tout d'accord. Ce n'est pas un jeu - il s'agit de sa vie et de la sienne», avait-il ajouté.

Le duc de Sussex a rappelé dans ses mémoires, «Spare», que sa famille lui avait dit que «le silence est la meilleure option» concernant l'attention médiatique entourant sa romance récemment dévoilée avec l'actrice de «Suits», mais qu'il avait insisté pour «changer de cap immédiatement».

Une biographie commune

«Nous avions besoin d'une déclaration (...) En l'espace d'une journée, nous avons rédigé un projet. Fort, précis, en colère, honnête», écrit-il dans le livre à propos de sa décision qui a rendu son père, l'actuel roi Charles, et son frère, le prince William, «furieux».

En plus de la suppression de la déclaration du prince Harry, en mars, les biographies individuelles du duc et de la duchesse de Sussex ont été regroupées en un seul profil.

«Comme annoncé en janvier 2020, le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés en tant que membres actifs de la famille royale», peut-on maintenant lire en tête de page. Un lien renvoie également au site web récemment lancé par Meghan et Harry, sussex.com.