Charles III : atteint d'un cancer, le roi défilera en carrosse et non à cheval pour son anniversaire

Le roi Charles III doit participer à la cérémonie Trooping the Colour le 15 juin prochain. Atteint d’un cancer, il devrait cette année préférer le confort d’un carrosse plutôt qu’un défilé à cheval.

Le roi Charles III, actuellement traité pour un cancer, et qui a repris ses fonctions officielles le mois dernier, participera le 15 juin à la parade militaire célébrant son anniversaire, a-t-il été confirmé ce jeudi. Il défilera cependant cette fois à bord d'un carrosse, a rapporté l'agence de presse PA, et non à cheval comme l'an dernier, et comme le feront sa soeur Anne, son frère Edward et son fils William, l'héritier du trône.

Si le monarque de 76 ans est né le 14 novembre, il est de tradition qu’une cérémonie publique soit organisée en juin. Le Trooping the Color marque en effet l'anniversaire officiel du souverain britannique depuis plus de 260 ans. La célébration implique traditionnellement que la famille royale se réunisse sur le balcon du palais de Buckingham après une démonstration de faste et d'apparat militaire. Le défilé se déplace entre Buckingham Palace et Horse Guards Parade via The Mall, avec plus de 1.400 soldats en parade, 200 chevaux et 400 musiciens.

Un passage en Normandie au préalable

Le roi Charles III inspectera donc cette année les soldats depuis une calèche, où il sera assis avec la reine Camilla. Avant lui, sa mère, la reine Elizabeth II, avait cessé de monter à cheval en 1986 et avait participé à cette parade en carrosse lors des années suivantes, et ce jusqu'à sa mort en 2022.

A noter qu’il n’a pas encore été indiqué si la princesse Kate, atteinte également d'un cancer, participera elle aussi.

Avant cet événement, Charles III et la reine Camilla se rendront en France le 6 juin pour les célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Le mois de juin sera décidemment riche en mondanités, puisqu'ils recevront aussi l'empereur Naruhito du Japon et son épouse l'impératrice Masako, pour une visite d'Etat à l'invitation du gouvernement britannique.