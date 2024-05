Ryan Reynolds compare son amitié avec Hugh Jackman à son mariage avec Blake Lively

Ryan Reynolds compare son mariage avec Blake Lively à son amitié avec Hugh Jackman, avec qui il partage l'affiche du prochain volet du film Deadpool.

Après 17 ans d’amitié solide, Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont comme un vieux couple. Les deux stars, qui avaient pour la première fois travaillé ensemble sur le tournage de «X-Men Origins : Wolverine» en 2009, où elles avaient respectivement incarné Deadpool et Wolverine, partagent en 2024 l’affiche de «Deadpool & Wolverine», qui arrivera en salle le 24 juillet.

Interrogé sur les liens forts qu’ils ont tissés au fil des années, Ryan Reynolds a déclaré au magazine People que ce qui fait d’eux des amis est la même chose que ce qui maintient son mariage avec Blake Lively.

«Je pense que la sauce secrète d'une amitié durable à Hollywood n'est pas très différente du fait d'avoir une relation ou un mariage», a-t-il expliqué en s'adressant à son ami. «Je te soutiens sincèrement, tout le temps. Je veux que tu gagnes. C'est la même chose que je ressens pour Blake. Alors que je la soutiens, je sais qu’elle me soutient, et c’est pourquoi nous sommes si connectés».

Hugh Jackman a ajouté : «Et depuis que je te connais, et je dirais en particulier au cours des cinq ou dix dernières années (…) tu t'es avéré un auditeur incroyable. Donc, tu peux tout me dire et je peux tout te dire, et je n'ai pas l'impression que tu vas me juger ou me donner nécessairement la réponse : 'Fais ceci'. Et je pense que cela a été la clé».

Ryan Reynolds et Hugh Jackman se sont rencontrés pour la première fois en 2008 lors du tournage de «X-Men Origins : Wolverine». C'était la première fois que Ryan Reynolds incarnait Wade Wilson.

«J’étais ébloui. Et j'étais très nerveux», se souvient Ryan Reynolds à propos du début du tournage. «J’étais désorienté, me sentant vraiment sans expérience et un peu perdu, et il n'y avait aucun scénario à regarder. C’était juste : qu’est-ce qui va se passer ? C'est à ce moment-là que Hugh Jackman m’a retrouvé et a crié mon nom».

«Le simple fait que tu connaisses mon nom signifiait tellement pour moi», a déclaré Ryan Reynolds. «Et tu es venu, tu m'as fait un gros câlin et tu as dit : 'Bienvenue à bord.’» Un vrai coup de foudre.