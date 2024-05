Madonna : un fan porte plainte contre la chanteuse après avoir été exposé à de la «pornographie sans avertissement» lors d’un concert

Un fan en colère a poursuivi Madonna en justice après avoir été «forcé» d'assister à des actes sexuels lors d'un concert en mars, à Los Angeles (États-Unis).

La liste s'allonge. Alors que sa tournée mondiale, «The Celebration Tour», s’est achevée le 4 mai sur la plage de Copacabana de Rio de Jaineiro (Brésil), Madonna fait face à une 3e plainte de la part d’un fan exposé à de la «pornographie sans avertissement», le 7 mars 2024 au Kia Forum de Los Angeles (États-Unis), a rapporté TMZ.

D'après des documents juridiques, Justen Lipeles a déposé une action collective au nom des autres spectateurs, alléguant que le spectacle a débuté plus d'une heure et demie après l'heure prévue, que Madonna a faite du playback pendant certaines parties de la performance, et que l'air conditionné a été arrêté, ce qui a rendu l'atmosphère inconfortable pour le public et a même rendu certaines personnes malades. Il a affirmé que l'artiste de 65 ans avait demandé à éteindre la climatisation, et avait encouragé les gens à se déshabiller pour faire face à la chaleur.

En outre, le plaignant a expliqué que lui et d'autres personnes ont été soumis à de la «pornographie sans avertissement» lors de projections, et «forcés de regarder des femmes aux seins nus sur scène simulant des actes sexuels».

Deux autres plaintes à son encontre pour les retards et le playback

«Forcer les spectateurs à attendre des heures dans des arènes chaudes et inconfortables et les soumettre à de la pornographie sans avertissement est une preuve de l'irrespect désinvolte de Madonna envers ses fans», est-il spécifié dans la plainte, selon le média The Blast.

Justen Lipeles a poursuivi ensuite Madonna pour rupture de contrat écrit, fausse déclaration par négligence, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, fausse publicité, provocation de détresse émotionnelle et concurrence déloyale. Il a demandé le remboursement de ses billets et/ou des bénéfices réalisés lors du spectacle, et que l'affaire soit jugée par un jury.

Madonna doit également répondre à deux autres actions collectives en justice pour son absence de ponctualité lors de ses concerts, les deux groupes de plaignants affirmant que la star arrivait avec plusieurs heures de retard à ses spectacles prévus. Ces poursuites, similaires à celles de Justin Lipeles, l'ont attaqué pour son «manque total de respect» et sa tendance à faire du playback pendant une grande partie des concerts.

En avril, Madonna a demandé le rejet d'une de ces plaintes, en arguant qu'il était déraisonnable pour ses fans de s'attendre à ce qu'elle soit ponctuelle.