Pierre Cosso : l'acteur de «La Boum 2» se confie sur son idylle avec Sophie Marceau

Pierre Cosso, l’inoubliable amoureux de Vic dans le film «La Boum 2», s’est confié sur son idylle avec l'actrice Sophie Marceau.

«Alors you love me ?… You love me et personne d’autre ?». Pierre Cosso et Sophie Marceau, alias Philippe Berthier et Vic dans le film culte «La Boum 2», sorti en 1982, ont également vécu une histoire d'amour dans la vraie vie, juste après le tournage. Cette idylle «a duré deux ans», a affirmé l'acteur sur le plateau de Télématin, ce samedi 1er juin.

Après quoi, «on s’est séparés, mais on est restés en bons termes», a poursuivi Pierre Cosso, désormais âgé de 62 ans, précisant toutefois qu’avec le temps, ils se sont complètement éloignés. Cela fait désormais de nombreuses années que les deux anciens amants ne se sont plus croisés, ni même contactés.

«On s’est perdus de vue»

«On s’est un peu perdus de vue. Ça fait trente-cinq ans que je n’ai pas de nouvelles de Sophie. On ne s'est même pas croisés sur un plateau, ni dans un restaurant, ni dans une soirée», a-t-il déclaré.

Une chose est sûre, le comédien, qui est également chanteur, garde un bon souvenir du tournage de «La Boum 2», réalisé par Claude Pinoteau. Ce rôle reste «une belle parenthèse, à titre professionnel et privé», a conclu Pierre Cosso, qui a surtout fait carrière en Italie, où il a notamment participé à la version italienne de «Danse avec les stars», «Ballando con le stelle».